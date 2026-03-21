El seleccionador español le ha explicado a Dani Carvajal cómo puede volver a la convocatoria después de que el capitán del Real Madrid quedara fuera de los partidos internacionales de marzo

Aunque las estrellas veteranas se quedaron fuera, Joan García, del Barcelona, recibió una convocatoria sorpresa, con lo que el grupo de porteros se amplió a cuatro jugadores. De la Fuente desestimó las afirmaciones de que esto pudiera desestabilizar a figuras consolidadas como Unai Simón y David Raya, e insistió en que la inclusión de García era una decisión táctica de cara al ciclo a largo plazo del torneo.

«Las reglas están para romperse», añadió. «Es un gran portero, no lo acabamos de descubrir; lleva cinco años siendo internacional sub-21. Puede aportar una dinámica positiva al equipo, una sólida ética de trabajo, trabajo en equipo y la capacidad de motivar a los demás… Hoy hemos considerado que era el momento adecuado para que se uniera a nosotros. La mejor noticia es que tenemos tantos jugadores entre los que elegir.

«No lo entiendo. Es una gran noticia que tengamos problemas para elegir jugadores. No hay debate al respecto; lo estáis creando vosotros. Cero presión, y estamos incorporando lo que necesitamos incorporar. Siempre seremos profesionales y honestos. Dicen: «Menudo problema tiene ahora De la Fuente, teniendo que convocar a Joan García»… ¿Alguien puede creer que me habría alegrado de la lesión de Joan García, como dicen algunos? No he sido más valiente por fichar a tres o cuatro jugadores; los fichamos porque era lo más adecuado».