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El seleccionador de San Marino se enfrentó a Bosnia hace menos de un año: «Son lentos, pero cuentan con jugadores destacados. El estadio se parece al Scida de Crotone»

Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

Las opiniones del entrenador italiano naturalizado sanmarinés

¿Cómo es enfrentarse a Bosnia en Zenica? Roberto Cevoli, seleccionador de San Marino desde 2023 y rival de los hombres de Barbarez —que se enfrentarán a Italia el martes 31 de marzo en la fase de clasificación para el Mundial—, lo sabe bien, tras haberlo vivido el pasado mes de junio.

«Jugamos el partido de ida en el Bilino Polje el pasado 7 de junio; hacía 32 grados y un calor sofocante. Nada que ver con la nieve de estos días. Es un estadio pequeño, estrecho y en ruinas. Las gradas están muy cerca del campo y los aficionados se hacen oír muchísimo».

  • EL PARTIDO

    «Logramos ponerles en apuros jugando un partido excelente. A 25 minutos del final, el marcador seguía 0-0. Dzeko estaba sentado en el banquillo con zapatillas deportivas, sin botas. No iba a salir, pero luego el entrenador cambió de opinión. Marcó el gol decisivo y el partido terminó 1-0 a su favor. Pero en el último minuto lanzamos un contraataque y estuvimos a punto de empatar. El público se alegró de nuestro error, todos se asustaron. En casa, contra San Marino, pensaban que iban a ganar fácilmente. En cambio, se jugaron el todo por el todo. Barbarez vino a felicitarme tras el 1-0. Le había gustado nuestra actuación y lo mucho que luchamos».




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  • DZEKO E ALAJBEGOVIC

    «Es un equipo lento en la construcción del juego, un poco rígido. Juegan a un ritmo lento, lo cual es positivo para los azzurri. En Zenica intenté que el partido se decidiera por la intensidad: presionábamos arriba y doblábamos al jugador con el balón. Sin embargo, en el campo cuentan con jugadores destacados, sobre todo el eterno Dzeko: un delantero que los defensas italianos conocen bien; Gattuso sabrá mejor que yo cómo evitar dejarle espacios. Tiene 40 años y sigue siendo decisivo, es el peligro número uno. En el partido de vuelta (que perdimos 6-0) me sorprendió el joven Alajbegovic. Contra nosotros marcó su primer gol con la selección. Corre, regatea, es muy bueno con ambos pies. Hay que vigilarlo. Sin embargo, en el juego son predecibles y también sufren en los duelos físicos. En fase de posesión, hacíamos circular mucho el balón, les hacíamos correr. No tienen jugadores extremadamente rápidos, y sus jugadas ofensivas son fáciles de leer. Pero cuidado, no hay que subestimar el ambiente».

  • MEDIO AMBIENTE

    «Debido al aforo reducido, habrá menos de los 15 000 aficionados que vimos en las gradas en junio. Pjanic acababa de dejar la selección y fue homenajeado antes del partido. Dio una vuelta al campo para abrazar a la gente; todos estaban allí por él. Se nota el calor del público ya desde los vestuarios, a los que además cuesta llegar. Nos dieron un vestuario en la segunda planta del estadio. Para llegar había que subir dos rampas de escaleras muy empinadas. Para los jugadores no fue un problema, pero para los encargados del material sí lo fue. Llevar todo el material hasta allí, sin poder usar el ascensor, fue agotador. La gente anima desde los balcones, casi como en el Ezio Scida de Crotone. Como jugador, vestí la camiseta rojiblanca en 2004; los aficionados entraban en el hospital que hay junto al estadio para evitar pagar la entrada y animar al equipo desde las ventanas que dan al campo».



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