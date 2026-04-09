El seleccionador de Noruega informa sobre la lesión de Martin Odegaard tras su salida cojeando del partido contra el Sporting de Lisboa

Solbakken ha salido al paso para aclarar la situación en torno al estado físico de Odegaard. El mediapunta causó preocupación al abandonar cojeando el terreno de juego en el minuto 70, durante la victoria por 1-0 del Arsenal en Lisboa. A pesar de que durante gran parte del partido no parecía estar a su mejor nivel, la lesión pareció ser la razón principal de su salida prematura.

En declaraciones a medios noruegos, el seleccionador restó importancia al problema y se mostró optimista sobre su pronta recuperación: «Es solo un pequeño contratiempo. Creo que volverá al campo en poco tiempo».