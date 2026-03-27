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El seleccionador de Eslovenia lanza una advertencia al Manchester United sobre Benjamin Sesko tras la baja del delantero de la selección
César marca una línea en la arena
El seleccionador de Eslovenia ha advertido al United de que el club no puede imponer condiciones en lo que respecta a la disponibilidad de Sesko para la selección, a pesar de haber permitido que el delantero se pierda los próximos amistosos contra Hungría y Montenegro para recuperarse de una lesión. Aunque el United afirma estar «gestionando con cuidado» al jugador de 22 años, César se mantiene firme en que su propio equipo médico será el principal responsable de evaluar su estado físico en el futuro, y se niega a conceder al equipo de la Premier League ningún trato especial.
- AFP
Prioridad de la selección nacional y normas de la UEFA
César se mantuvo firme en su postura y destacó que la jerarquía de prioridades suele diferir entre el club y la selección. Hizo hincapié en que la selección nacional debe valorar su propia posición según el reglamento de la UEFA. «Normalmente, la selección nacional es fundamental para nosotros, un poco menos para ellos (el United), pero es mejor que Benjamin no entrene durante estos 14 días», señaló César. «Nuestro departamento médico evaluó de inmediato que no sería bueno para él jugar».
El seleccionador reforzó aún más su autoridad al afirmar: «Tenemos que valorarnos a nosotros mismos. Somos un país pequeño, pero esto es una selección nacional. Para mí, y soy el responsable, no habrá ninguna desviación en este asunto. Ya sea el Manchester United o el Celje, ya sabes cuáles son las normas de la UEFA para las selecciones nacionales. No habrá ninguna desviación».
Las tensiones tras la eliminación en el Mundial
La tensión entre ambas partes no es del todo nueva. En noviembre se produjo un notable enfrentamiento después de que Sesko se retirara de la convocatoria debido a una lesión de rodilla sufrida durante un partido contra el Tottenham. En aquel momento, el exentrenador Matjaz Kek expresó su frustración por la falta de comunicación por parte de los Red Devils. Ese periodo resultó costoso para Eslovenia, ya que su posterior derrota ante Kosovo acabó con sus sueños de clasificarse para el Mundial.
Tras esa decepción, no se renovó el contrato de Kek, lo que llevó al nombramiento de César en enero. El nuevo responsable parece decidido a garantizar que su relación con el United comience según sus propios términos. Aunque el United estará encantado de que Sesko regrese a casa para descansar esta semana, el parón sirvió como primer encuentro cara a cara entre el jugador y su nuevo seleccionador para poner de acuerdo sus planes de cara al futuro.
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De cara al partido contra el Leeds
El United seguirá de cerca el estado físico de Sesko en la concentración de Eslovenia en Liubliana, donde actualmente está realizando ejercicios ligeros para garantizar su disponibilidad para el partido del 13 de abril contra el Leeds.