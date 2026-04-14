El Schalke 04 busca reemplazar a Dzeko con un exdelantero del Manchester United

Los Knappen lideran la segunda división y buscan el ascenso a la Bundesliga. Tras ganar al Elversberg, su ventaja sobre el tercer puesto es de seis puntos y sobre el cuarto, de cinco.

En las últimas semanas han surgido especulaciones sobre el futuro de la delantera del S04. El futuro de Edin Dzeko (40, contrato a punto de expirar), fichaje estrella del mercado de invierno, es incierto. Se dice que Dzeko quiere retirarse al término de esta temporada, mientras que el Schalke desearía renovarle por un año más.

Desde la semana pasada se baraja como posible alternativa a Niclas Füllkrug (33). Actualmente está cedido por el West Ham United al Milan, que parece haber decidido no ejercer la opción de compra sobre el exdelantero del BVB. Tampoco tiene futuro en el West Ham, por lo que es probable que salga al mercado al final de esta temporada.

Weghorst, nacido en Borne, a unos 120 kilómetros de Gelsenkirchen, conoce bien la Bundesliga. De 2018 a 2022 jugó en el VfL Wolfsburgo y en la temporada 2023/24 fue cedido al TSG Hoffenheim. En los últimos años también jugó en Manchester United, Burnley y Besiktas.

En 2024 fichó por el Ajax procedente del Burnley por unos 2,4 millones de euros, y su contrato expira este verano. Aún no se sabe qué pasos dará a continuación. Esta temporada, el internacional que disputó el Mundial de 2022 ha estado lesionado de un tobillo y suma 29 partidos oficiales (ocho goles y tres asistencias).