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El Santos riesgo de rebelión de sus jugadores tras tres meses sin cobrar; el club brasileño podría perder a Neymar y Memphis Depay
Los importantes retrasos en los pagos despiertan temores de una salida
Santos atraviesa una grave crisis financiera que afecta a su plantilla de estrellas. Según UOL, el club adeuda tres meses de derechos de imagen a varios jugadores clave; el plazo del tercer pago venció el lunes. Este incumplimiento contractual podría tener consecuencias duraderas para el futuro del club.
Además, el club tampoco ha pagado los salarios de abril, que la ley brasileña incluye dentro del salario de los jugadores.
Además, se señala que el club no ha ingresado las aportaciones al FGTS (fondo de indemnización por despido) y adeuda primas de rendimiento. Esta situación ha generado un clima tenso en el vestuario en un momento clave de la temporada.
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Las lagunas legales podrían facilitar las transferencias gratuitas
La gravedad de los retrasos persistentes en los pagos es tal que los jugadores podrían solicitar la «resolución indirecta» de sus contratos ante los tribunales laborales.
Si no se pagan las deudas, estrellas como Neymar y Memphis Depay podrían marcharse como agentes libres. Por ahora nadie ha demandado, pero la amenaza de un éxodo masivo planea sobre la Vila Belmiro.
«Estamos en una crisis financiera grave y todos lo saben», admitió el presidente Marcelo Teixeira. «Hay dos pagos de derechos de imagen atrasados. Los jugadores lo entienden. No es normal, pero garantizo que no afecta su rendimiento; al contrario, confían en la directiva».
Un mal momento para las crisis
Según se informa, el cuerpo técnico, liderado por el entrenador Cuca, teme que la actual agitación económica afecte el rendimiento del equipo. La noticia se conoce a pocos días del crucial partido de Copa de Brasil contra el Coritiba.
El propio Cuca y los futbolistas mejor pagados aún no han cobrado sus atrasos, aunque el personal con salarios más bajos ya recibió sus sueldos completos.
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Promesa del presidente Teixeira
Tras vencer al Red Bull Bragantino, la tensión entre bastidores llegó a su cima. El domingo, el presidente Teixeira visitó el vestuario y los jugadores le exigieron el pago inmediato de sus deudas.
La plantilla mostró su malestar por la falta de transparencia y los retrasos en los pagos.
Teixeira respondió con una promesa verbal: pagar los salarios de abril y al menos un mes de derechos de imagen “lo antes posible”.