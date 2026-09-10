En este cargo, Garber trabajará junto a la dirección de U.S. Soccer para ayudar a llevar este deporte a un nuevo nivel en Estados Unidos. El principal objetivo de Garber será ampliar la inversión y las alianzas, mientras U.S. Soccer busca recaudar fondos y recursos para extender el alcance de este deporte. La principal vía de la federación para hacerlo es Soccer Forward, que ha incluido iniciativas como Soccer at Schools, Places to Play, Soccer Forward Fests y el Kang Women's Institute.

«Los próximos años tienen el potencial de acelerar la trayectoria del fútbol en este país, pero solo si trabajamos juntos para aprovecharlos al máximo», dijo el CEO y secretario general de la federación, JT Batson. «Con su pasión de toda la vida por todas las formas de fútbol en cada comunidad, Don ha dado forma a uno de los capítulos más importantes en el crecimiento nacional de este deporte. Sabe cómo unir a la gente en torno a grandes ideas y hacer que las cosas ocurran. Eso es exactamente lo que exige este momento, y nuestra asociación a largo plazo con Don garantizará una influencia y un apoyo sin precedentes en torno a nuestras ambiciones generacionales para el fútbol en Estados Unidos».

El anuncio llega en un momento en el que la federación deja atrás y también encara puntos de inflexión reales. Durante gran parte de la última década, todas las miradas han estado puestas en el Mundial de 2026, un torneo que muchos prometieron que cambiaría el fútbol para siempre. Ahora, sin embargo, con ese torneo ya terminado, el foco se ha desplazado a construir a partir de él y mantener el impulso que se haya generado por el aumento de la atención este verano.

Hay hitos clave en el horizonte, concretamente los Juegos Olímpicos de 2028 y el Mundial femenino de 2031, mientras U.S. Soccer busca seguir creciendo dentro de la generación actual y, al mismo tiempo, establecer vías más accesibles para la siguiente.

El objetivo de Garber, por tanto, será utilizar años de experiencia y varias conexiones desarrolladas durante su etapa en la MLS y, antes de eso, en la NFL, para reunir a dirigentes e inversores con el fin de ayudar a hacer crecer este deporte en Estados Unidos.

«He pasado más de cuatro décadas trabajando en el deporte profesional y siempre he creído que nuestro mayor progreso llega a través de alianzas sólidas y una visión compartida», dijo Garber. «Nunca ha habido un momento más importante ni más emocionante para el fútbol en Estados Unidos. Es un honor trabajar junto a Cindy, JT y el equipo de U.S. Soccer, y reunir a líderes del mundo empresarial, la filantropía, el gobierno y de toda la comunidad del fútbol para asegurarnos de aprovechar plenamente este momento y crear un impacto duradero en este deporte para las generaciones venideras».