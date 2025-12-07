El Rondo, edición del Sorteo del Mundial 2026: Estados Unidos, México o Canadá, ¿quién salió mejor parado del sorteo y quién promete llegar más lejos?

¿Ya se siente la emoción? ¿Percibes ese cosquilleo familiar? Antes del sorteo, todo en torno al Mundial vive en el terreno de lo abstracto: ideas, ilusiones, expectativas. ¿Cómo será el camino? ¿A quién queremos enfrentar? Pero la charla hipotética siempre termina por agotarse; sin datos concretos, poco se puede afirmar.

Ahora, en cambio, sí tenemos certezas. El ostentoso Mundial de 48 selecciones fue revelado el viernes por la tarde en una llamativa ceremonia en el Kennedy Center, y entre luces, espectáculo y pompa, el sorteo dejó grupos realmente interesantes. Los anfitriones quedaron ubicados en zonas intrigantes y habrá duelos imperdibles: Portugal–Colombia, Francia–Noruega, Brasil–Marruecos.

No hay un solo grupo malo. Incluso aquellos que parecen más previsibles ofrecen partidos atractivos, al menos sobre el papel. Este es, oficialmente, el momento de dejarse llevar por la emoción. Pero surge la pregunta: ¿cuáles son los grupos más destacados? ¿Qué favorito puede sentirse confiado? ¿Y quién corre riesgo de un adiós prematuro?

Los redactores de GOAL analizan el sorteo en una nueva edición de… El Rondo.