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Pep Guardiola GFXGOAL
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

Traducido por

El Rondo, edición Pep Guardiola: ¿Cuál es el legado del legendario entrenador del Manchester City? ¿Fue Jürgen Klopp su mejor rival? ¿Es el mejor de la historia de la Premier League?

FEATURES
Manchester City
P. Guardiola
J. Klopp
Premier League

Según los informes, Pep Guardiola dejará el club al final de la temporada y será reemplazado por Enzo Marseca. Los redactores de GOAL debaten el legado de Guardiola en el fútbol inglés.

Otro gigante deja la Premier. Parece el final de una era. Pep Guardiola y Jürgen Klopp han protagonizado algunas de las mejores batallas de la liga en una década. Klopp dejó el Liverpool en 2024. Guardiola abandonará el Manchester City la próxima semana; se rumorea que Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, le sustituirá.

El palmarés de Guardiola en el City es impresionante: 20 títulos, seis Premier League, una Champions e innumerables copas nacionales, logrados pese a reinventar su estilo cada temporada.

¿Cuál es su legado? El referente es Sir Alex Ferguson: reconstruyó el Manchester United y convirtió el triunfo en hábito durante 26 años. Guardiola, de quedarse, habría superado sus cifras. Su misión era distinta. Aquí no había que reconstruir, solo ganar, y lo logró. Los redactores de GOAL analizan su legado en otra edición de... The Rondo.

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    ¿Era el momento adecuado para que Pep se retirara?

    Tom Hindle: En general, más o menos. Hace tiempo que circulan rumores sobre este tipo de cosas, y siempre daba la sensación de que el ciclo estaba llegando poco a poco a su fin. La verdad es que la marcha de Kevin De Bruyne podría haber sido el punto de partida. Pero Bernardo Silva también se va. Rodri está hablando de marcharse. Era cuestión de irse ahora o comprometerse a quedarse una temporada más. Todo esto tiene sentido.

    Ryan Tolmich: Solo él conoce sus motivos. ¿Está quemado, ve la situación insostenible o le atrae otro proyecto? Parece que ya cumplió todos sus objetivos. Es fácil entender por qué se iría: ya no tiene nada más que demostrar con este club.

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  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Es Enzo Maresca la elección adecuada para sucederle?

    TH: ¿Hay siquiera una opción acertada? Será casi imposible, quizá la tarea más difícil en la historia del fútbol. El argumento a favor de Maresca es sólido: conoce el club, ha trabajado con Pep —aunque poco— y tiene experiencia en entornos difíciles como el Chelsea FC. Las probabilidades están en su contra, pero parece la elección adecuada (con mis disculpas a Andoni Iraola). Es una apuesta segura.

    RT: Tiene lógica. No se le puede culpar por su paso por el Chelsea: es el Chelsea. Es un buen técnico con ideas claras y nivel para estar en la élite. ¿Pero tiene el carisma de Pep? Pocos lo tienen. Pocos técnicos tienen ese toque especial de Guardiola: Ancelotti, Klopp, Mourinho, Enrique y Simeone. Son cinturones negros del banquillo. Maresca aún no está ahí; ¿llegará sin bajar al City del trono?

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    ¿Cuál es el mejor paso que puede dar Pep ahora?

    TH: Hace tiempo que busca una playa. Ha dirigido en España, Alemania e Inglaterra, así que es poco probable que vuelva a una de esas ligas. Quedan Francia e Italia; esta última podría tentarlo, pero quizá sea hora de un descanso. Hace tiempo que se menciona una selección: España sería lo lógico, pese a su pro-catalanismo. También surgirá algún rumor descabellado sobre EE. UU. ¿España para la Euro 2028 o el Mundial 2030? ¿Por qué no?

    RT: Que haga lo que le dé la gana. ¿Dormir hasta tarde unos años? ¿Volver a Nueva York para disfrutar de anonimato? Se lo merece. ¿Preferiría esperar a la selección española o a un futuro regreso al Barcelona? ¡Es su decisión! ¿Le tienta ganar mucho dinero en Arabia Saudí o en el Inter de Miami, o asumir un legado como el de Brasil tras Ancelotti, o incluso la selección estadounidense? ¡También es posible! Tiene muchas opciones; que elija la que más le ilusione.

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    ¿Debería el City haber apostado por un entrenador de mayor renombre, como Vincent Kompany o Luis Enrique?

    TH: No. Luis Enrique es magnífico, pero exige control absoluto. Maresca, especialista en sistemas, encajaría bien. Hoy los equipos top contratan «entrenadores principales», no «directores técnicos». Maresca es un estratega inteligente que dejará la iniciativa a los líderes de la organización.

    RT: En un mundo ideal, Luis Enrique llegaría, pero eso no sucederá. Siendo realistas, no hay figuras más grandes que Pep, así que replicar ese modelo no funcionará. Por eso se entiende el giro hacia Maresca: tiene renombre, experiencia y sabe a lo que se compromete. Todo encaja.

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    ¿Cuál es el legado de Pep en Inglaterra? ¿Es el mejor entrenador de la Premier de todos los tiempos?

    TH: Sí, es el mejor. Sir Alex era un genio, pero entrenaba en una liga más fácil y con menos variedad táctica. Se midió a Wenger, Mourinho y Ancelotti, pero el resto de la división era flojo.

    Pep se ha dejado la piel. Eso sí, tuvo recursos casi ilimitados y los aprovechó de maravilla. Si Jürgen Klopp hubiera contado con esa plantilla desde el principio, quizá hablaríamos de otra cosa.

    RT: Es difícil ignorar a Sir Alex, pero que exista el debate lo dice todo. Pep ya está en el Monte Rushmore del fútbol, lo cual es notable, pues ese grupo parecía inamovible antes de él. Considerarlo «el mejor» es cuestión de perspectiva, y esa sola discusión ya es un logro.

  • Manchester City v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Fue Jürgen Klopp el mejor rival que ha tenido Pep?

    TH: Sí, claro. Klopp y Pep siempre buscaron jugar al fútbol, pasara lo que pasara. Klopp atacaba y Pep contraatacaba. Entre 2017 y 2024, esos partidos fueron lo mejor del fútbol. Lo de José Mourinho en el Real Madrid también fue un espectáculo, pero otro tipo de guerra. En calidad de juego, esto fue lo más alto.

    RT: ¿En el campo? Sin duda. Dudo que volvamos a ver duelos así: durante años, dos máquinas bien engrasadas se presionaron al máximo, hasta el agotamiento. ¿Fuera del campo? Las batallas entre Guardiola y Mourinho en el Clásico fueron legendarias en La Liga. Tú eliges.


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