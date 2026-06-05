El Rondo, edición del Partido de las Estrellas de la MLS: ¿Se merecía Son Heung-Min su puesto?, ¿qué importancia tiene la inclusión de Zavier Gozo? y ¿acudirá Lionel Messi?

La votación de aficionados, medios y jugadores ha terminado y dejado una plantilla completa para el Partido de las Estrellas de la MLS. Destacan Leo Messi, Son Heung-Min —aunque no vive su mejor temporada—, Zavier Gozo, Anthony Markanich y el excelente Andy Najar, del Nashville.
Destacan también Tim Ream, convocado por segunda vez quince años después de la primera, y Sebastian Berhalter, único mediocampista en una zona muy limitada. Pero, ¿no se trata de eso un Partido de las Estrellas?
¿Qué opinamos? Los All-Star parecen anticuados, pero conservan su encanto: lo mejor de cada liga frente a frente. Y con la MLS a punto de medirse a las estrellas de la Liga MX, podría ser un buen partido a finales de julio. GOAL analiza el duelo y a los elegidos en otra edición de... The Rondo.