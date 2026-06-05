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MLS All-Star Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

El Rondo, edición del Partido de las Estrellas de la MLS: ¿Se merecía Son Heung-Min su puesto?, ¿qué importancia tiene la inclusión de Zavier Gozo? y ¿acudirá Lionel Messi?

L. Messi
Major League Soccer
Z. Gozo
FEATURES
Inter Miami CF
Nashville SC
H. Son

Ya se conoce el once inicial del All-Star de la MLS: grandes nombres y algunas merecidas sorpresas. Los redactores de GOAL lo analizan en el último Rondo.

La votación de aficionados, medios y jugadores ha terminado y dejado una plantilla completa para el Partido de las Estrellas de la MLS. Destacan Leo Messi, Son Heung-Min —aunque no vive su mejor temporada—, Zavier Gozo, Anthony Markanich y el excelente Andy Najar, del Nashville.

Destacan también Tim Ream, convocado por segunda vez quince años después de la primera, y Sebastian Berhalter, único mediocampista en una zona muy limitada. Pero, ¿no se trata de eso un Partido de las Estrellas?

¿Qué opinamos? Los All-Star parecen anticuados, pero conservan su encanto: lo mejor de cada liga frente a frente. Y con la MLS a punto de medirse a las estrellas de la Liga MX, podría ser un buen partido a finales de julio. GOAL analiza el duelo y a los elegidos en otra edición de... The Rondo.

  • Sebastian Berhalter, Vancouver WhitecapsImagn

    ¿Qué te parece la selección del All-Star?

    Tom Hindle: Parece que refleja bien la liga. Nashville aporta tres jugadores, quizá el mejor equipo. Messi y Son tenían que estar. Me alegra ver a Zavier Gozo; ha sido excelente este año. Pero ese centro del campo... ¡vaya!

    Ryan Tolmich: Lo curioso es que apenas intentamos armar un centro del campo. Berhalter se ganó su lugar como el mejor mediocampista de la MLS, pero es raro que sea el único en esa posición en el once.

    Alex Labidou: Es una plantilla interesante, aunque no tan fuerte como la del año pasado —si es que Lionel Messi y Jordi Alba se presentaran, claro está. Más sobre eso más adelante. Esperemos que los suplentes aporten la profundidad necesaria, porque ahora mismo la zaga plantea serias dudas y podría verse puesta a prueba contra la Liga MX.

    • Anuncios
  • Zavier Gozo, RSLGetty

    ¿Qué debutante en el All-Star quieres ver en el campo?

    TH: Tiene que ser Gozo. Aunque su convocatoria para el Mundial me pareció excesiva, este año ha demostrado ser uno de los mejores de la MLS. Se merece el puesto.

    RT: Gozo, sin duda. Quién sabe si seguirá en la MLS, pero se ha ganado este reconocimiento. La estrella del RSL es electrizante y, si juega, será fantástico medirse a los mejores de la región.

    AL: Sin duda, Gozo. Los aficionados acérrimos ya lo conocen, pero esto le da una plataforma más grande para llegar a los aficionados ocasionales que quizá presten más atención a la MLS tras el Mundial.

  • Tai Baribo and MLS All-Stars 2025Getty Images

    ¿Qué opinas sobre mantener el formato de la Liga MX?

    TH: Prefiero ver esto que a un club de la MLS sufrir una paliza de un gigante de la Premier. No se aprende nada de que pierdan, por ejemplo, contra el Arsenal; solo les da munición a los snobs europeos.

    Por muy ambiciosos que sean los objetivos de la MLS, la Liga MX es un rival más real. Si vas a promocionarla con la Leagues Cup, haz lo mismo con otro evento emblemático; al fin y al cabo, es más atractivo para presumir.

    Si además se trae a las estrellas de la J-League a Estados Unidos, mejor aún.

    RT: Mejor esto que sufrir una goleada europea en pretemporada. Después del Este vs. Oeste, es el formato que más sentido tiene y, con la rivalidad incluida, probablemente el mejor.

    AL: A mí no me entusiasma. Ya hay muchos duelos MLS vs. Liga MX: All-Star Game, Leagues Cup, Campeones Cup, Concacaf Champions Cup y varios amistosos. Además, la Nations League y la Gold Cup refuerzan la narrativa Estados Unidos vs. México.

    Hay fútbol brillante en todo el mundo y la Copa Mundial de Clubes demostró que no solo los aficionados mexicanos viajan a Estados Unidos para apoyar a sus equipos: también lo hacen seguidores de Asia, Sudamérica y Oriente Medio.

    Algunos de los mejores momentos del All-Star de la MLS surgieron de la variedad. ¿Quién olvida la victoria del All-Star de la MLS sobre el Chelsea, campeón de Europa? ¿O la tensa disputa entre Pep Guardiola y Caleb Porter por un apretón de manos? Ya es hora de cambiar.

  • Lionel Messi Jordi Alba Inter Miami 2025Getty

    Después de todo lo que pasó con Lionel Messi en el partido del año pasado, ¿te sorprende que la liga no haya cambiado su política?

    TH: No. Messi es más grande que todos los equipos de la liga juntos multiplicados por 10 000. Pueden suspenderlo un partido, pero nada más. Es intocable; él lo sabe, y la liga también.

    RT: A estas alturas, es lo que hay. Si un jugador no quiere jugar, que se aparte y deje lugar a quien sí quiera divertirse.

    AL: Es comprensible que la MLS no quiera enfrentarse a su mayor estrella, pero esperemos que la liga haya hablado en serio con los representantes de Messi y el Inter de Miami para garantizar su presencia esta vez.

    De lo contrario, quedaría mal ante la liga, Charlotte y el evento. Parece idealista pensar que jugará solo 11 días después de un Mundial en el que Argentina será favorita.

    Si Messi puede retirarse, ¿qué impide que Son Heung-Min o incluso Tim Ream hagan lo mismo? Sin consecuencias reales, el All-Star Game se convierte en otra excusa para descansar antes de los playoffs.

  • LAFC Denis Bouanga MLS All-Star GameGetty Images

    El interés por los partidos del All-Star cae. ¿Deberían las ligas mantener esta tradición?

    TH: A pesar de la postura típica de mi generación, me gustan. Tienen encanto y forman parte de la tradición deportiva estadounidense. ¿Son un poco ridículas y pasadas de moda? Sí. Pero si la MLS necesita aferrarse a elementos que le dan identidad, hay tradiciones peores.

    RT: Claro. Es divertido juntar a los mejores de la liga y verlos interactuar dentro y fuera del campo. La MLS necesita eventos así para generar expectación, así que, mientras lo consigan, están contentos.

    AL: Casi todos los All-Star tienen el mismo problema: no dan lo que piden los aficionados. La NBA no incentiva bien el concurso de mates y luego se pregunta por qué no acuden más estrellas. Los aficionados no quieren tableros giratorios, quieren estrellas.

    Para la MLS, la ausencia de Messi fue igual, o peor. La liga brilla cuando innova, así que tal vez sea hora de cambiar la fecha y buscar alianzas con otras ligas internacionales.

    ¿A quién no le llamaría un duelo entre las estrellas de la MLS y las de la Serie A? Esa idea devolvería la emoción real y, como la MLS planea modificar su calendario, pronto podría tener la oportunidad perfecta.

  • EvanderGetty

    ¿A quién te gustaría que nominaran en las próximas votaciones?

    TH: ¡EVANDER! Eso es todo.

    RT: Los chicos del Red Bull, por favor. Julian Hall y Adri Mehmeti se lo merecen y, de hecho, ambos se beneficiarían y disfrutarían de esta experiencia. Estos partidos deben ser una mezcla de grandes nombres y estrellas en ascenso, y esos dos están en ascenso y se lo merecen.

    AL: Por nostalgia, sería lindo ver a Thomas Müller en Charlotte, pero su falta de regularidad este año hace que otros lo merezcan más.

    Si sigue en la MLS tras la pausa, Petar Musa merece un billete: sus goles mantienen a FC Dallas en el cuarto puesto del Oeste y aún así pasa desapercibido.