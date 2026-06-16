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World Cup RondoGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

El Rondo, edición Copa del Mundo: ¿Es el España-Cabo Verde el mejor empate sin goles de la historia? ¿Está la USMNT entre las mejores? ¿Qué equipo ha decepcionado más hasta ahora?

España
Cabo Verde
USA
FEATURES
Analysis
World Cup

El torneo ha sido emocionante y, tras solo una semana, todo indica que aún puede mejorar.

Ya llevamos casi una semana de Mundial. Parece increíble que haya empezado hace solo seis días. Se han jugado 16 partidos, vimos una goleada impresionante y varias sorpresas. El nivel ha sido alto y, salvo la modesta Curazao, nadie ha quedado en evidencia. Ha sido un buen torneo, con buenos equipos.

Aun así, parece que todo apenas empieza a calentarse. Es el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, y Gianni Infantino prometió «104 Super Bowls». Por ahora no hemos visto ningún clásico. Ha habido algunos duelos entretenidos y otros olvidables. Quizá el torneo necesita un gran partido para despegar.

Aun así, ya surgen historias: la contundente victoria de Estados Unidos 4-1 sobre Paraguay y el 0-0 de Cabo Verde ante España, quizá el empate sin goles más famoso del torneo. Para ordenar todo esto, los redactores de GOAL analizan la situación en otra edición de «The Rondo».

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    ¿Cuál ha sido el mejor partido del torneo hasta ahora?

    Tom Hindle: El torneo avanza lentamente y aún no alcanza su punto álgido. Quizá esta sea la Copa del Mundo que esperábamos, pero también ha habido partidos decepcionantes. El mejor hasta ahora es, paradójicamente, el que menos goles tuvo pero más energía mostró: Ecuador vs. Costa de Marfil. Que acabara 1-0 fue un pequeño milagro, y el tanto de Amad Diallo en los últimos minutos fue una maravilla.

    Ryan Tolmich: Me quedo con los duelos del domingo. Alemania-Curazao fue entretenido, Suecia brilló y Ecuador-Costa de Marfil estuvo igualado. Sin embargo, para mí destaca el Japón-Países Bajos: un duelo de alto nivel que terminó en empate en los últimos minutos.

    Alex Labidou: Hubo debuts impresionantes, como los de Australia y Suecia, pero la respuesta es clara: Estados Unidos. Como anfitrión, el equipo de Mauricio Pochettino cumplió las expectativas y entusiasmó al país. Es pronto para exagerar, pero el equipo fue contundente cuando tocó.

    • Anuncios
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién te ha sorprendido más?

    TH: Respuesta snob: nadie. Cabo Verde se mostró firme atrás y los resultados fueron los esperados. Respuesta real: Estados Unidos. ¿Qué demonios fue esa primera parte contra Paraguay? Fue mágico, más que la simple armadura argumental del anfitrión.

    RT: Cabo Verde es la respuesta obvia, pero quizá sea EE. UU. Ganar así bajo tanta presión fue impresionante y sorpresivo. Todos esperaban que EE. UU. venciera, pero pocos previeron ese nivel, capaz de cambiar la imagen del equipo.

    AL: Australia. Pese a su plantilla y a sus resultados previos, nadie esperaba que goleara a Turquía, pero lo hizo. Si Estados Unidos la subestima, el viernes puede haber nuevo líder del grupo.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién nos ha decepcionado un poco?

    TH: España. Cabo Verde defendió bien, pero a los campeones de Europa les faltó puntería. Tal vez 90 minutos de Lamine Yamal cambien eso. De no ser así, será un duelo complicado para los favoritos.

    RT: De nuevo, España es la respuesta obvia, pero también lo es Ecuador. Ya se sabía que llegaban como un equipo defensivo de élite, pero también con un ataque limitado. Aun así, muchos los veían como candidatos por esa defensa, que sin embargo no bastó ante Costa de Marfil. Tras ese debut, cuesta verlos como aspirantes al título.

    AL: España es la opción obvia, pero ese tropiezo recuerda al de Argentina ante Arabia Saudí hace cuatro años. Se espera que se reordenen y salgan a atacar; son demasiado buenos. Por eso, mejor apostar por Turquía. Se hablaba de ella como un equipo revelación, pero ante Australia no mostró identidad. Paraguay, su siguiente rival, parece accesible sobre el papel, aunque tampoco sorprendería una nueva derrota.

  • Football Fans Watch Scotland V Haiti In The 2026 FIFA World CupGetty Images News

    ¿Quién ha tenido los mejores aficionados?

    TH: Hasta ahora han destacado muchas selecciones, pero Escocia se lleva la palma. No solo se adueñaron del Boston Stadium, también del Fenway Park y de toda la ciudad con sus travesuras. Le han dado una alegría al fútbol que se necesitaba.

    RT: Escocia, sin duda. Si no lo viste, busca cómo tomaron el Fenway Park: miles de escoceses cantando sus himnos en un templo deportivo de EE. UU. Eso es un Mundial.

    AL: Brasil, Escocia, Haití (sí, hay sesgo).


  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué tan sorpresivo fue el empate 0-0 entre España y Cabo Verde?

    TH: España es favorita y Cabo Verde debuta en el Mundial, así que el resultado sorprende. Igual pueden pesar factores como el cansancio, el calor o las pausas de hidratación. De todas formas, se esperaba que España ganara de todas formas.

    RT: Totalmente. España suele pasear el balón sin rumbo y sin marcar, pero aun así debería haber hecho uno o cinco goles. No llegaron, por varias razones. Ahora tiene mucho trabajo para evitar a Argentina en octavos; será una semana larga para La Roja.

    AL: Es preocupante, pero se espera que Lamine Yamal sea titular contra Arabia Saudí; si no lo es, la situación podría empeorar.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién es tu favorito en estos primeros compases?

    TH: A pesar de todo, sigue siendo España. Al diablo con el sorteo, son mejores que todos los demás. Parece que quieren eliminar al rival más difícil antes de ir a por el título.

    RT: Aún no los hemos visto en acción. Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra podrían ser los cuatro mejores de este torneo. Hablemos de nuevo cuando veamos cómo se desenvuelven.

    AL: Aún no hemos visto a los mejores del torneo, pero, si buscamos reacciones exageradas, aplaudamos a Suecia. La gira de redención de Graham Potter empezó esta semana, cuando el inglés puso a su equipo a toda máquina frente a una Túnez abrumada. La actuación fue tan mala que el rival despidió a su seleccionador poco después. Veamos si Potter y compañía mantienen el nivel contra los Países Bajos.