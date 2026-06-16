El Rondo, edición Copa del Mundo: ¿Es el España-Cabo Verde el mejor empate sin goles de la historia? ¿Está la USMNT entre las mejores? ¿Qué equipo ha decepcionado más hasta ahora?

Ya llevamos casi una semana de Mundial. Parece increíble que haya empezado hace solo seis días. Se han jugado 16 partidos, vimos una goleada impresionante y varias sorpresas. El nivel ha sido alto y, salvo la modesta Curazao, nadie ha quedado en evidencia. Ha sido un buen torneo, con buenos equipos.

Aun así, parece que todo apenas empieza a calentarse. Es el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, y Gianni Infantino prometió «104 Super Bowls». Por ahora no hemos visto ningún clásico. Ha habido algunos duelos entretenidos y otros olvidables. Quizá el torneo necesita un gran partido para despegar.

Aun así, ya surgen historias: la contundente victoria de Estados Unidos 4-1 sobre Paraguay y el 0-0 de Cabo Verde ante España, quizá el empate sin goles más famoso del torneo. Para ordenar todo esto, los redactores de GOAL analizan la situación en otra edición de «The Rondo».