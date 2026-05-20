Por fin el Arsenal puede celebrar. El Emirates vivió tres años de nervios: el equipo debió superar barreras mentales y futbolísticas en la lucha por la Premier. La liga fue una batalla, y los Gunners lo demostraron temporada tras temporada.

Tras el empate del Manchester City ante un ordenado Bournemouth, el Arsenal por fin conquistó su primer título liguero en 22 años. No fue bonito, pero sí merecido: fueron el mejor equipo durante mucho tiempo, aunque la pelota no siempre les ayudara.

La mayoría de los últimos campeones se apoyaron en la calidad ofensiva respaldada por una defensa sólida; este Arsenal hizo lo contrario: ganó con una defensa de hierro. Como se dice en Estados Unidos, la defensa gana campeonatos, y este grupo lo demostró. Se lo merecía, aunque llegara de manera distinta.

¿Cuál es el legado de este equipo? ¿En qué medida reivindica a Mikel Arteta? ¿Y hacia dónde va ahora el Arsenal? Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.