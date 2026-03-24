Hay gran expectación en el eje Estrasburgo-Londres. En el que sin duda es el momento más próspero del club francés, gracias a la propiedad de BlueCo —la misma que la del Chelsea—, el orgullo de la afición del Estrasburgo, uno de los favoritos para ganar la Conference League de este año, está tomando el relevo. Todo parte de la decisión de losBlues de fichar de forma repentina al entrenador del equipo filial, Liam Rosenior, tras la marcha de Enzo Maresca, una decisión que ha enfurecido a muchos aficionados, poco entusiasmados con la idea de ser una especie de cantera para la casa matriz. Pero esta relación podría ampliarse pronto a un tercer club, y no a uno cualquiera.
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¿El River Plate en el universo del Chelsea? Kendry Páez abre el camino, en un traspaso a tres bandas con el Estrasburgo. Y los aficionados franceses protestarán en Londres
ASALTO AL RIVER PLATE
El traspaso de la joven promesa ecuatoriana Kendry Páez —que, obviamente, es propiedad del Chelsea— del Estrasburgo al River Plate para la temporada 2026 en Argentina (en Sudamérica, las ligas se disputan según el año natural) parece que podría servir de puente para un acuerdo entre el BlueCo y los Millonarios: los clubes del gigante de Todd Boehly intercambiarán a los mejores jóvenes, creando dos vías preferentes hacia Londres.
De esta manera, desde Buenos Aires podrán informar al Chelsea sobre las ofertas por los mejores talentos disponibles, y los Blues podrán igualarlas y asegurarse los mejores refuerzos. O bien, «aparcarles» en Estrasburgo si el salto a un gran club resultara demasiado grande en un primer momento. Quienes necesiten jugar más, en cambio, como ocurrió recientemente con Andrey Santos, Anselmino y Barco, por citar algunos nombres, podrían ir cedidos al Monumental además de a Francia. ¿El problema? La afición.
MONTA LA PROTESTA
Desde Argentina aseguran que la afición del River está dispuesta a plantar cara hasta el final. De hecho, el club más glorioso del país se convierte en una filial de una sociedad inglesa después de todo lo que ocurrió con las islas Malvinas/Falkland en el siglo pasado... Y en Francia no se quedan atrás: ya se ha anunciado una marcha de protesta hacia la sede del Chelsea por parte de los aficionados del Estrasburgo para el 18 de abril, antes del partido contra el Manchester United. Incluso algunos aficionados de losBlues se han sumado. Un rotundo «no» a la multipropiedad: ¿será suficiente?