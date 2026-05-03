¡El rival tuvo que prestarle una camiseta! Incidente insólito del Bayern en el partido estelar de la Liga de Campeones contra el Barcelona

«Parece que llevaba un color de camiseta no permitido aquí. O bien se parecía demasiado al de la portera del Barcelona, o bien al de la árbitra», explicó la comentarista de la ZDF Claudia Neumann sobre este curioso incidente. Al parecer, Mahmutovic usó una camiseta prestada por el Barça, que a última hora añadió su nombre y dorsal.

Resulta curioso porque el pantalón y las medias de Mahmutovic eran naranjas, así que una camiseta del mismo tono no habría chocado con el blanco de sus compañeras ni con el rojo o azul oscuro de las rivales. ni de la indumentaria del cuerpo arbitral (azul claro) o de la portera del Barcelona (verde). Quizá la UEFA objetó los detalles naranjas en las mangas y números de las camisetas del Bayern.