Preguntado sobre si Raya puede hacer historia en 2027 al conquistar otro prestigioso galardón para porteros, Stack, miembro de la plantilla de los ‘Invincibles’, declaró en exclusiva a GOAL por cortesía de Haypp: «No lo descartaría, de verdad que no.

«Mira, las porterías a cero, habiendo sido yo portero, no dependen únicamente del guardameta a nivel individual. Todo el mundo va a desempeñar un papel clave en eso. Defender las jugadas a balón parado, cómo está organizado tu equipo sin posesión, defender centros desde zonas abiertas, tener defensas y jugadores que quieran dejarse el cuerpo, bloquear centros, taponar disparos. Y creo que esa es la esencia del Arsenal, que es por lo que creo que Raya ha conseguido tantas porterías a cero.

«Además de eso, evidentemente, sus actuaciones individuales han sido absolutamente sobresalientes. Pero también está el hecho de que Raya juega con riesgo. Se pone bajo presión y se da oportunidades de cometer errores por la forma en la que juega. Porque juega al límite, juega con riesgo, da pases que probablemente otros porteros rechazarían porque tiene fe y confianza, no solo en sí mismo, sino también en a quién le está dando el balón. Creo que hay que darle muchísimo mérito por eso.

«Probablemente algunos porteros tienen la mentalidad de mantener el balón lo más lejos posible de su portería, y eso les da más opciones de no encajar. Pero en el caso de Raya, está deseando entrar en contacto con el balón y hacer que pasen cosas desde atrás. Y creo que eso es algo en lo que está por encima de todos los demás en la Premier League en cuanto a su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás y crear.

«Para un portero, creo que eso es algo muy, muy especial y no descartaría que ganara el cuarto».