El renacimiento de Petagna: marca como en el Spal; sus goles son el arma secreta del Monza para la Serie A

Andrea Petagna ha vuelto: ahora su resurgimiento está a la vista de todos.

Tras una temporada de pesadilla, marcada por un rendimiento mínimo en el campo y problemas fuera de él, el delantero nacido en 1995 está viviendo un momento de oro con el Monza.

A base de goles, está llevando al equipo de Brianza hacia su gran objetivo: volver inmediatamente a la Serie A tras un año de «purgatorio» en la Serie B.