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Andrea Petagna MonzaGetty Images

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El renacimiento de Petagna: marca como en el Spal; sus goles son el arma secreta del Monza para la Serie A

El delantero, que ha jugado en el Milan, el Atalanta y el Nápoles, está en un gran momento de forma y aspira a llevar al equipo de Brianza de vuelta a la Serie A.

Andrea Petagna ha vuelto: ahora su resurgimiento está a la vista de todos.

Tras una temporada de pesadilla, marcada por un rendimiento mínimo en el campo y problemas fuera de él, el delantero nacido en 1995 está viviendo un momento de oro con el Monza.

A base de goles, está llevando al equipo de Brianza hacia su gran objetivo: volver inmediatamente a la Serie A tras un año de «purgatorio» en la Serie B.

LA ENFERMEDAD DE SU HIJO Y LA SEPARACIÓN DE SU PAREJA: EL RELATO DE PETAGNA

  • RENDIMIENTO ÓPTIMO: TERCER GOL CONSECUTIVO

    Petagna vuelve a marcar, o mejor dicho, ya no para.

    En el gran partido contra el Palermo, el jugador nacido en 1995 dejó su huella con el gol que desbloqueó el marcador a los 18 minutos, el primero de los tres que anotó el equipo del entrenador Paolo Bianco.

    El tres es un número recurrente, ya que es el tercer partido consecutivo en elque marca Petagna, quien anteriormente había visto puerta en la victoria contra el Cesena (el gol del 0-3 provisional) y en la derrota contra el Spezia (la ventaja provisional del equipo de Brianza), partido que se suspendió tras solo 34 minutos debido a la expulsión de Andrea Carboni. 

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  • EL AÑO CERO, AHORA MARCA COMO EN EL SPAL

    Tres goles consecutivos: la mejor respuesta para volver a arrancar tras una temporada, la 2024/25, que terminó sin marcar ni un solo gol, algo que nunca le había ocurrido en su carrera. Y un rendimiento que Petagna no había mantenido desde hacía mucho tiempo: más concretamente, desde hacía más de seis años.

    De hecho, hay que remontarse a la segunda quincena de febrero y principios de marzo de 2020 para encontrar tres partidos en los que el delantero de 30 años marcara. En aquella época vestía la camiseta del Spal y había logrado marcar tres goles seguidos contra el Lecce, la Juventus y el Parma.

    Y muchos entrenadores de la liga fantástica que habían apostado por él también recuerdan cómo terminó aquella temporada: 12 goles en la Serie A.

  • LAS CIFRAS DE PETAGNA: UNA VENTAJA ADICIONAL PARA LA SERIE A

    Unas cifras nada inalcanzables para Petagna, que en esta temporada 2025/26 ya ha marcado 7 goles en 19 partidos.

    Con una diferencia nada desdeñable: en su etapa en el Spal era titular indiscutible, hoy tiene que ganarse el puesto y en el Monza no tiene la titularidad asegurada. Y esto le permite tener un promedio espectacular: 7 goles en solo 605 minutos jugados, prácticamente un gol cada 86 minutos.

    La llegada de Patrick Cutrone en enero ha aumentado la competencia en la delantera, pero al mismo tiempo le ha dado a Petagna un compañero con el que formar una pareja de ataque de altísimo nivel para la Serie B. La compenetración entre ambos, que proceden de las categorías inferiores del Milan, se ha desarrollado rápidamente y puede convertirse en el arma secreta del Monza para aspirar al ascenso, que inevitablemente pasa también por los enfrentamientos directos.

    El partido contra el Palermo ya se ha archivado con una victoria, la próxima llegará en breve. En la próxima jornada, los de Brianza visitan a la Reggiana (jornada 31, martes 17 de marzo a las 20:00 h), y luego recibirán en el U-Power Stadium al Venezia, que hoy lidera la clasificación con un punto de ventaja precisamente sobre el equipo dirigido por Bianco.

    El asalto está listo, con un Petagna en racha dispuesto a llevar al Monza a base de goles.

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