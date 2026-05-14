¿Jugará Manuel Neuer en el Mundial? El portero del Bayern Múnich está en la prelista de 55 jugadores de Julian Nagelsmann, según Sky Sport. La FIFA debía recibirla antes del lunes.
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El regreso de Manuel Neuer a la portería de Alemania parece inminente: está en la lista de Julian Nagelsmann para el Mundial
Solo los jugadores incluidos en esta lista ampliada podrán disputar la fase final del Mundial, que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, o incorporarse después si es necesario. Nagelsmann anunciará su convocatoria el jueves.
Según Sky Sport, el seleccionador alemán se reunió con Neuer para valorar el regreso del portero de 40 años.
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¿Es la mala suerte de ter Stegen también la suerte de Neuer?
Neuer disputó 124 partidos internacionales con Alemania, fue campeón del mundo en 2014 y regresó en 2024 tras la eliminación en cuartos de la Euro frente a España.
Desde entonces, se han multiplicado los pedidos para que el varias veces mejor portero del mundo regrese, impulsados por sus seguidas actuaciones de alto nivel y por las lesiones de su sucesor, Marc-André ter Stegen.
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Oliver Baumann jugará la Liga de Naciones y la fase de clasificación para el Mundial
«En los últimos partidos hemos visto que Neuer, a sus 40 años, sigue siendo un portero excepcional», declaró el jueves el presidente del Bayern, Herbert Hainer, a Sky Sport durante la final de la Copa DFB femenina en Colonia. «Me alegra que los mejores jugadores estén en el Mundial, pero es algo que deben decidir él y Julian Nagelsmann».
En los amistosos de marzo ante Suiza y Ghana, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) y Finn Dahmen (FC Augsburgo) fueron los porteros convocados.
Baumann, de 35 años, ha sido últimamente el claro número uno de Nagelsmann y defendió la portería alemana tanto en la Liga de Naciones como en la exitosa fase de clasificación para el Mundial.
Selección alemana: próximos partidos
Fecha
Partido
Competición
Domingo 31 de mayo, 20:45 h
Alemania vs. Finlandia
Partido amistoso
Sábado 6 de junio, 20:30 h
Estados Unidos vs. Alemania
Partido amistoso
Domingo 14 de junio (19:00 h)
Alemania vs. Curaçao
Copa Mundial 2026
Sábado 20 de junio (22:00 h)
Alemania vs. Costa de Marfil
Copa Mundial 2026
Jueves 25 de junio (22:00 h)
Ecuador vs. Alemania
Copa Mundial de la FIFA 2026