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Ella Toone England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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El regreso de Ella Toone tras su lesión no podría haber llegado en mejor momento para las Lionesses de Inglaterra

Women's football
Inglaterra
E. Toone
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La última vez que Ella Toone vistió la camiseta de Inglaterra fue inolvidable: en Wembley, ante casi 75 000 aficionados, la estrella del Manchester United dio tres asistencias y marcó un gol en la goleada 8-0 a China, mientras las «Leonas» exhibían su trofeo de la Eurocopa. Ahora, en 2026, regresa a la selección lista para aportar su talento de cara al gran partido del viernes contra España.

En unos días, Inglaterra visitará Mallorca con mucho en juego. Líder de su grupo de clasificación mundialista, necesita solo un punto ante la campeona del mundo para sellar su billete directo para la Copa del Mundo y enviar a España a la repesca. Es un partido clave.

Sin embargo, las Lionesses llegan con bajas: la capitana Leah Williamson sigue fuera por lesión en el tendón de la corva y la participación de Lauren James, quien sufrió una contusión la semana pasada, aún no está confirmada.

La buena noticia es el regreso de Toone, ausente desde principios de año. Su vuelta aporta experiencia y calidad para una posición clave y una semana decisiva.

  • England v Australia - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Falta de profundidad

    La convocatoria de la seleccionadora Wiegman para la última concentración de Inglaterra incluyó una sorpresa: Erica Parkinson, de 17 años y jugadora del Valadares Gaia de Portugal, se convirtió en la más joven en ser citada por las Lionesses en la era Wiegman.

    Su talento fue clave: la temporada pasada fue nombrada Joven Jugadora del Año en la primera división portuguesa y brilló con las selecciones juveniles inglesas. Wiegman, que apuesta por la cantera, la incluyó como siguiente paso lógico.

    Además, la escasez de opciones en la posición de “10” llevó a Wiegman a convocarla, aunque reconocía que quizá no dejaría huella inmediata en un grupo que incluía un duelo con España.

    • Anuncios
  • Grace Clinton Man City Women 2025-26Getty Images

    Lesiones, minutos de juego y cambios de posición

    Además de Toone, Grace Clinton tampoco fue convocada para los partidos de esta semana por su escasa participación en el Manchester City.

    «Hay mucha competencia y simplemente no he visto lo suficiente de ella sobre el terreno de juego», explicó la seleccionadora inglesa al preguntársele por la ausencia de Clinton. «Todos sabemos que es una jugadora con mucho talento, pero también tengo que ver un poco más de ella».

    Jess Park, otra opción para esa demarcación, actúa por banda con el United, y las dudas sobre la forma física de James podrían limitar aún más las opciones de Wiegman esta semana.

  • Ella Toone Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Devolución en el plazo establecido

    El regreso de Toone llega en el momento oportuno. La centrocampista estuvo los primeros cuatro meses de 2026 fuera por una lesión de cadera y se perdió partidos clave mientras el United caía en cuartos de la Liga de Campeones y perdía la final de la Copa de la Liga, antes de que su campaña en la Superliga Femenina terminara de forma decepcionante.

    Volvió a jugar en las últimas semanas, fue titular en el empate ante el Brighton a principios de mayo y completó los 90 minutos por primera vez desde diciembre en la derrota contra el Chelsea en la última jornada de la WSL. Luego, la futbolista de 26 años disputó el torneo World Sevens la semana pasada, afinando su juego antes del parón internacional.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Opción de bienvenida

    Es dudoso que Toone llegue en óptimas condiciones físicas. Wiegman, al anunciar la convocatoria del mes pasado, admitió no saber si la centrocampista estaría lista tras el parón internacional. «Por lo que he visto, parece que va bien. ¿Podrá jugar 90 minutos al máximo nivel? No lo sé, pero seguro que puede aportar».

    Así se vio en los pocos minutos que jugó al final de la WSL: marcó dos asistencias en menos de media hora contra el Tottenham y, luego, confirmó su talento en sus dos siguientes titularidades.

    Con Clinton fuera de la convocatoria, Park cada vez más orientada hacia la banda y la disponibilidad de James en duda, la mera presencia de Toone supone un impulso de cara al choque del viernes contra España.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    ¿Sustituto de Impact?

    Wiegman podría volver a alinear a Lucia Kendall en el centro del campo, junto a Keira Walsh y Georgia Stanway. La estrella del Aston Villa fue titular ante España en abril y justificó su elección con una actuación luchadora que le valió numerosos elogios de su entrenadora. Como Toone acaba de reincorporarse, esta podría ser la mejor opción.

    Así, Wiegman podría recurrir desde el banquillo a una futbolista que ha decidido finales: Toone ha marcado en la final de la Euro, en la semifinal del Mundial y en la Finalissima. Su capacidad para aparecer en los momentos clave hace que la seleccionadora valore su regreso mientras planifica el once y los cambios para un choque decisivo.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Con muchas ganas de empezar

    Toone también querrá dejar huella. Se ha perdido algunos partidos clave este año y, durante su baja, contó a Indivisa lo difícil que había sido.

    «Esta temporada ha sido difícil por las lesiones. Lo único que queremos es jugar, así que cuando no puedes, duele», reconoció. «Es duro ver a las chicas desde la grada.

    Es muy duro estar sentada y ver cómo el equipo lucha sin ti. Quiero jugar cada minuto y estoy deseando volver al campo».

    Con esa ambición llega Toone a la concentración de Inglaterra esta semana, donde regresará a la acción internacional y buscará dejar su huella para que las Lionesses logren la clasificación automática para la Copa Mundial Femenina de 2027.

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