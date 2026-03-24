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Sebastien Frey of ParmaGetty Images Sport

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El récord de Mattia Marchesetti, que ha marcado goles en las diez categorías en las que ha jugado con el Chievo en la Serie A: «Un sueño hecho realidad; ahora puedo dejar de jugar para dedicarme al entrenamiento»

M. Marchesetti
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Cremonese
Serie A

El único gol de la máxima categoría marcado por Frey tras una asistencia de Zanchetta.

Mattia Marchesetti iguala el récord de Denis Godeas, Antonio Martorella y Marcello Diomedi: los únicos futbolistas que han marcado goles en las diez categorías del fútbol italiano, desde la Serie A hasta la Tercera, pasando por la B, la C1 y la C2 (ahora unificadas), la D, la Eccellenza, la Promozione, la Prima y la Seconda Categoria.


El extremo, nacido en 1983, marcó de penalti con la camiseta del Trescore Cremasco contra el Oratorio Sabbioni en Segunda Categoría.

  • El propio Marchesetti cuenta en una entrevista al Corriere della Sera: «Los otros tres lo consiguieron cuando rondaban los 45 años; yo, con mis 42, soy el más joven. Para mis adentros, pronuncié claramente esas palabras: “Ahora le voy a hacer el cucharejo”». Las mismas que pronunció Francesco Totti en el Italia-Holanda de la Eurocopa de 2000. Pero él era un campeón estratosférico, yo no. Así que descarté la idea: nada de taconada, si fallo, los compañeros me machacan. Un disparo seco al ángulo izquierdo».


    «Un instante antes de chutar, con la familia en la grada, me pasó por delante toda mi carrera, los sacrificios, el estudio por las tardes después de los entrenamientos. Sí, ha sido el último partido, ahora lo dejo. Quizá vuelva al campo otra vez para despedirme del equipo. Después, se acabó».

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  • «Pasé por todas las categorías inferiores de la Cremonese, luego jugué en el Chievo, la Sampdoria, la Triestina y el Vicenza: 25 partidos en la Serie A, 100 en la Serie B y 120 en la Serie C1. Dejé de pisar los grandes estadios para jugar en los campos del Pizzighettone, el Olginatese y el Rivoltana».


    «En total marqué más de 100 goles. El único en la Serie A fue en el Chievo-Parma de 2005, con una asistencia de Zanchetta desde el centro del campo; me desmarqué por detrás de los defensas, el balón rebotó delante de Frey y lo metí con la derecha: un sueño. El gol más importante fue el de 2004 con la Cremonese, en la vuelta de la final contra el Sudtirol, que nos valió el ascenso a la C1».


    «En esta última temporada, tras participar en la pretemporada este verano y entrenar dos veces por semana, he jugado 14 partidos. Cuando el árbitro pitó el penalti, mis compañeros, todos mucho más jóvenes, me dijeron: “Te toca a ti”, sabían lo mucho que me importaba. Incluso los rivales del Sabbioni me abrazaron».


  • «Mi hijo Riccardo tiene 12 años y juega como centrocampista en las categorías inferiores de la Cremonese; qué emoción verlo sobre el terreno de juego. Nunca ha visto a Italia en un Mundial, espero que este sea el año. Los Marchesetti nacemos con el balón en las manos: mi padre, Domenico, que es obrero jubilado, también jugó en la Serie D y fue mi primer entrenador cuando yo estaba en la categoría sub-12».


    «En el futuro me veo en un banquillo: me gusta entrenar y enseñar fútbol, como he hecho hasta el año pasado, sobre todo con los niños. Son como esponjas, lo absorben todo: les explico que simplemente tienen que divertirse, nunca les regaño ni les digo que se han equivocado; en todo caso, les enseño qué hacer para mejorar. Y si luego veo que hacen una jugada tal y como se la he explicado, me hace muy feliz».


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