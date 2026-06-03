En una jugada típica de su ambiciosa estrategia «galáctica», Pérez quiere mostrar el poderío económico del Real Madrid antes del fin de semana. En declaraciones aEl Espanyol, confirmó que pronto llegará un fichaje importante, justo para influir en la opinión de cara a la votación del domingo. «Este jueves anunciaré mi primer gran fichaje para la próxima temporada», afirmó. «Todos conocen mi proyecto: tener a los mejores jugadores y seguir ganando».

Aunque no reveló el nombre, todo apunta a Ibrahima Konaté. El central, actualmente sin equipo tras su paso por el Liverpool, podría sumarse al Santiago Bernabéu, al igual que interesa Denzel Dumfries. Se prevé que sea el primero de varios anuncios con los que el actual presidente busca asegurar su reelección.