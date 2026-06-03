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El Real Madrid sugiere que esta semana anunciará su «primer fichaje importante», mientras Florentino Pérez busca respaldo de cara a las elecciones presidenciales
Pérez deja entrever sus intenciones con un importante adelanto sobre el fichaje
En una jugada típica de su ambiciosa estrategia «galáctica», Pérez quiere mostrar el poderío económico del Real Madrid antes del fin de semana. En declaraciones aEl Espanyol, confirmó que pronto llegará un fichaje importante, justo para influir en la opinión de cara a la votación del domingo. «Este jueves anunciaré mi primer gran fichaje para la próxima temporada», afirmó. «Todos conocen mi proyecto: tener a los mejores jugadores y seguir ganando».
Aunque no reveló el nombre, todo apunta a Ibrahima Konaté. El central, actualmente sin equipo tras su paso por el Liverpool, podría sumarse al Santiago Bernabéu, al igual que interesa Denzel Dumfries. Se prevé que sea el primero de varios anuncios con los que el actual presidente busca asegurar su reelección.
- AFP
Las primeras elecciones con varios candidatos en 20 años
Las próximas elecciones son históricas: desde 2006 Pérez no tenía rival oficial. Pérez fue reelegido sin oposición en los últimos cinco ciclos, pero ahora enfrenta al empresario Enrique Riquelme, de 37 años, quien promete nombrar a Raúl González director deportivo y fichar a Rodri, del Manchester City.
Pérez, que presidió el club de 2000 a 2006 y de nuevo desde 2009, responde recordando su capacidad para traer grandes fichajes y confía en que esto convenza a los socios que votarán este domingo.
Más grandes nombres y un nuevo entrenador en camino
Además del fichaje, Pérez quiere revelar pronto el nuevo entrenador. Los rumores apuntan a un regreso de José Mourinho, quien ya dirigió al club entre 2010 y 2013.
«Pronto anunciaré el nuevo entrenador del Real Madrid», añadió Pérez en la entrevista. «Tendremos más nombres antes del domingo, no os preocupéis».
Estas revelaciones muestran que Pérez ya tiene un plan concreto para la próxima temporada, frente al proyecto teórico de su oponente.
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La lucha por la propiedad y la riqueza de los clubes
Las elecciones han planteado el futuro de la propiedad del club. Riquelme rechaza la idea de Pérez de vender un 5 % a un inversor externo, pues teme poner en riesgo el modelo de propiedad de los socios. Pérez asegura que el plan convertirá la «riqueza emocional» en un activo tangible que los socios puedan heredar.
“Conmigo el Madrid siempre pertenecerá a sus socios”, insistió Pérez. “Quiero que los socios sean dueños de la riqueza financiera del club. Hoy solo poseemos una riqueza emocional; deseo reforzarla y hacerla heredable, para que vuestros hijos o familiares reciban ese patrimonio”. Lo estudiaremos, debatiremos y someteremos a referéndum de todos los socios».