El Real Madrid sufrió un susto con la lesión de Thibaut Courtois antes del crucial partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich

Según el Diario AS, el Real Madrid prevé que Courtois esté de baja durante las próximas seis semanas. Si la información resulta cierta, esto significa que Courtois se perderá algunos partidos cruciales para los blancos, empezando por el derbi del sábado contra el Atlético de Madrid en La Liga. Es probable que Courtois también se pierda los dos partidos de la Liga de Campeones contra el Bayern, así como los encuentros de La Liga contra el Real Mallorca, el Girona, el Alavés y el Real Betis.

Lunin ocupará su puesto mientras Courtois esté de baja y es una opción con experiencia. Sin embargo, la baja de Courtois supondrá un duro golpe para el equipo de Arbeloa, ya que el portero está considerado por muchos como uno de los mejores del mundo.