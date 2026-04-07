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El Real Madrid se fija en dos jugadores del Stuttgart mientras el gigante de La Liga planea una renovación del centro del campo para cubrir el vacío dejado por Toni Kroos
Los refuerzos para el centro del campo se convierten en una prioridad
Dos años después de la marcha del legendario Kroos, el Madrid sigue buscando una solución definitiva a su falta de un creador de juego creativo en la línea de medio campo. Aunque el perfil físico del club en el centro del campo sigue siendo de primera categoría, la dirección técnica que aportaba el alemán ha sido difícil de replicar.
En consecuencia, las informaciones procedentes de la capital española sugieren que el presidente Florentino Pérez está dispuesto a fichar a dos perfiles diferentes este verano para equilibrar la plantilla.
La atención principal sigue centrada en el fichaje de un «galáctico», con Enzo Fernández y Rodri identificados como los principales candidatos. Según se informa, Fernández se ha enfrentado a medidas disciplinarias internas en el Chelsea tras expresar su deseo de fichar por el Real Madrid, mientras que Rodri se considera un objetivo más asequible debido a su situación contractual. Sin embargo, el club también está barajando opciones más económicas para aportar profundidad y cualidades técnicas específicas.
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El regreso de Chema Andrés
El Madrid ha visto lo suficiente del jugador del Stuttgart Andrés como para plantearse seriamente ejercer su opción de recompra sobre este futbolista de 20 años. Tras abandonar la capital española por unos modestos 3 millones de euros en el verano de 2025, el centrocampista se ha adaptado rápidamente a la vida en Alemania.
Según se informa, el Madrid tiene una opción para traer de vuelta al joven al Bernabéu por aproximadamente 13,5 millones de euros este verano.
El propio Andrés no ha ocultado su cariño por su antiguo club. En declaraciones a The Athletic, admitió: «Eso es algo que tiene que decidir el club; estaría encantado de volver a Madrid, pero por ahora no me preocupa. Estoy muy feliz en el Stuttgart. Le he dicho a mi agente que no quiero saber nada al respecto. Cuando llegue el momento, hablaremos y veremos qué opciones tenemos».
Stiller se perfila como objetivo secundario
Andrés no es el único jugador del Stuttgart en el punto de mira de Valdebebas. El centrocampista alemán Stiller lleva varias ventanas de fichajes vinculado a un posible traspaso al Madrid y sigue siendo una alternativa real si los principales objetivos del club resultan demasiado caros.
A sus 24 años, Stiller se ha convertido en uno de los creadores de juego más respetados de la Bundesliga, con un valor de mercado que ronda actualmente los 45 millones de euros.
La presencia de dos jugadores vinculados al Madrid en el vestuario del Stuttgart ha dado lugar, como es natural, a algunas bromas entre ellos. Andrés reveló que ambos han bromeado sobre la posibilidad de fichar juntos por el equipo español: «Todo el mundo conoce el Madrid, pero hubo algunas bromas entre nosotros. “¿Te vas allí? ¿Yo me voy y tú te quedas?”. Pero poco más».
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Stiller: ¿Un jugador de talla mundial?
Al parecer, el cuerpo técnico del Madrid está impresionado por la capacidad de Stiller para «llevar la batuta» en la Bundesliga, una cualidad que su compañero Andrés elogió enormemente. «Es nuestro mejor jugador, es espectacular», dijo Andrés sobre Stiller. «Si ves un partido del Stuttgart, te das cuenta de que él es quien lleva las riendas. Es un jugador de talla mundial y podría jugar en cualquier equipo, ojalá en el Madrid o donde él quiera».