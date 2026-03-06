El Real Madrid, sancionado por la UEFA tras ser visto a un aficionado haciendo el saludo nazi durante el polémico partido contra el Benfica, tras la polémica por el racismo contra Vinicius Jr

En un comunicado oficial en el que se confirmaban las sanciones, la CEDB señalaba: «Multar al Real Madrid C.F. con 15 000 € y ordenar el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (es decir, 500 asientos adyacentes de la tribuna sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como club anfitrión, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados. Dicho cierre del estadio queda suspendido durante un periodo de prueba de un (1) año, a partir de la fecha de la presente decisión».

El Madrid respondió rápidamente a las imágenes, confirmando que el individuo fue expulsado y se enfrenta a una prohibición de por vida. El club declaró: «El Real Madrid C. F. anuncia que ha solicitado urgentemente a la Comisión Disciplinaria del club que inicie un procedimiento de expulsión inmediata del socio que fue captado por las cámaras de televisión realizando el saludo nazi en la zona donde se encuentra la grada de animación, momentos antes del inicio del partido entre el Real Madrid y el Benfica. Este socio fue identificado por el personal de seguridad del club momentos después de aparecer en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid condena este tipo de gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad».