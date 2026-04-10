Courtois, portero de 33 años, se lesionó el muslo el 17 de marzo en el partido contra el Manchester City y se estimó un baja de al menos seis semanas.

Según The Athletic, el belga avanza bien en su rehabilitación y aspira a regresar a finales de abril, coincidiendo con las semifinales de la Liga de Campeones —si el Real Madrid se clasifica—.