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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

El Real Madrid recibirá buenas noticias sobre el estado físico de Thibaut Courtois justo a tiempo para la recta final de la Liga y la Liga de Campeones

T. Courtois
Real Madrid
Liga de Campeones
Primera División

El Real Madrid podría recuperar a Thibaut Courtois en el momento clave. El portero belga acelera su recuperación de una lesión muscular y aspira a regresar en las semanas decisivas, cuando el equipo de Álvaro Arbeloa lucha por dos títulos.

  • Se aclara el calendario para el regreso de Courtois

    Courtois, portero de 33 años, se lesionó el muslo el 17 de marzo en el partido contra el Manchester City y se estimó un baja de al menos seis semanas.

    Según The Athletic, el belga avanza bien en su rehabilitación y aspira a regresar a finales de abril, coincidiendo con las semifinales de la Liga de Campeones —si el Real Madrid se clasifica—.

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    La lucha por la Liga de Campeones continúa

    Para que Courtois vuelva a dejar huella en Europa, el Real Madrid debe superar un obstáculo: remontar el 2-1 ante el Bayern en la ida. Si avanza, el 28 de abril se medirá en semifinales al París Saint-Germain o al Liverpool.

    Arbeloa mantendrá su defensa, pero recuperar a uno de los mejores porteros del mundo para las semifinales sería decisivo.

    El Madrid visita el Allianz Arena el miércoles, mientras Liverpool recibe al PSG en Anfield el martes, con el campeón europeo 2-0 arriba en la eliminatoria.


  • Se avecina un Clásico decisivo

    Su regreso también reforzaría al Madrid en la liga, donde busca recortar distancias en la cima. Si se recupera para las semifinales de la Liga de Campeones, Courtois podría jugar el Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou el 10 de mayo.

    Ese partido en Cataluña es clave: el Madrid está a nueve puntos del Barcelona a falta de ocho jornadas.


  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Repercusiones de la ausencia del belga

    Courtois se ha perdido los últimos cuatro partidos del Madrid en todas las competiciones, y Andriy Lunin le ha sustituido. Aunque el ucraniano ha respondido cuando ha sido necesario, la presencia de Courtois es casi irremplazable por su talla y su trayectoria en los partidos clave del club.

    Ha jugado 41 partidos esta temporada y dejó su portería a cero en 15. Su vuelta acabaría con un largo periodo de lesiones y aportaría el liderazgo necesario para un final de curso que puede ser histórico.

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