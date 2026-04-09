Según el periodista deportivo alemán Christian Falk, Olise se ha convertido en prioridad para el Real Madrid tras su gran actuación del martes en el Bernabéu. El jugador de 24 años dio la asistencia a Harry Kane y puso en aprietos a la defensa madridista todo el partido.

Su exhibición, que eclipsó a las propias estrellas madridistas, Kylian Mbappé y Vinicius Jr., habría convencido a Florentino Pérez para autorizar un gran esfuerzo y fichar al extremo, visto como la pieza final de su rompecabezas ofensivo.







