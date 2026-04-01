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El Real Madrid pide 15 millones de euros por el traspaso, mientras el centrocampista presiona para fichar este verano por un rival de La Liga
Exceso de reservas en la sala de máquinas de Madrid
La competencia por un puesto en el centro del campo del Real Madrid ha alcanzado su punto álgido, lo que deja a Ceballos en una situación delicada. Con Aurelien Tchouameni y Federico Valverde consolidados como titulares indiscutibles, y Jude Bellingham como eje creativo, los minutos restantes se reparten entre una lista cada vez mayor de talentos de élite. La irrupción de la joven estrella Thiago y la presencia constante de Arda Güler y Eduardo Camavinga han relegado a Ceballos a un lugar aún más secundario en la jerarquía.
La situación se va a complicar aún más la próxima temporada con el posible regreso de Nico Paz. Este «exceso de oferta» en el centro del campo significa que Ceballos, que se acerca a los dos últimos años de su contrato, que expira en 2027, debe decidir ahora si se queda y lucha o busca un nuevo comienzo profesional en otro lugar. Para todas las partes implicadas, el próximo mercado de verano parece ser el momento más lógico para facilitar una salida definitiva.
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Los obstáculos financieros del regreso del Betis
Ceballos nunca ha ocultado su deseo de volver al Real Betis, el club en el que se dio a conocer entre 2014 y 2017 antes de fichar por el Bernabéu por unos 18 millones de euros. Tras una cesión de dos años en el Arsenal, acabó regresando a Madrid, pero su futuro parece ahora cada vez más incierto. La operación sigue siendo compleja debido a las exigencias económicas impuestas por la directiva del Santiago Bernabéu; el Real Madrid se mantiene firme en una cifra de traspaso de 15 millones de euros, una cantidad que ha supuesto un escollo para los clubes interesados. Además, el salario bruto del jugador, de aproximadamente 9 millones de euros al año, añade otra dificultad para un club con la estructura salarial del Betis.
Una temporada en la que las oportunidades se van reduciendo
Desde el punto de vista estadístico, la presente temporada ha sido para olvidar para el jugador natural de Utrera. Ceballos solo ha disputado el 25 % de los minutos totales disponibles cuando ha estado en forma, sumando apenas 810 minutos en 36 partidos. Su influencia ha disminuido significativamente desde que Álvaro Arbeloa tomó las riendas, ya que el centrocampista solo ha disputado el 16 % de los minutos posibles bajo el actual cuerpo técnico, según informa AS. Su última titularidad en La Liga se remonta a noviembre, lo que pone de manifiesto su transición a un papel estrictamente secundario.
La falta de continuidad se vio agravada por una lesión en el músculo sóleo que sufrió en febrero durante una breve aparición contra el Osasuna. Aunque ya ha vuelto a los entrenamientos con el grupo y está a punto de reaparecer en competición, llega a la recta final de la temporada sin ritmo y con una competencia enorme. Incluso en los partidos en los que se dio descanso a veteranos clave como Bellingham, Ceballos se vio a menudo por detrás de canteranos como Manuel Ángel en la rotación de suplentes.
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La decisión final se avecina en Madrid
A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, la relación entre Ceballos y el Real Madrid parece estar llegando a su fin natural. Ahora que el Madrid está dispuesto a escuchar ofertas por el centrocampista —que este año cumple 30 años—, recuperar un puesto en el once titular se ha convertido en una «misión imposible», por lo que una salida este verano se perfila como la solución más lógica para ambas partes, dado que su contrato está a punto de expirar.