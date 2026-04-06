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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El Real Madrid nunca muere... 5 secretos que explican la confianza del Madrid en la eliminación del Bayern de Múnich

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
España
Alemania

Una nueva noche europea en el Bernabéu

El Real Madrid se prepara para un duelo de alto nivel contra el Bayern de Múnich en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, en uno de los enfrentamientos más esperados del Viejo Continente.

Y aunque el equipo bávaro llega al partido con la moral por las nubes tras sus buenos resultados tanto a nivel nacional como europeo, la historia y la realidad confirman que el Real Madrid no se rige por la lógica cuando se trata de la Champions.

Es el club que siempre se levanta cuando todos creen que está acabado y convierte lo imposible en realidad.

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos refuerza esta sensación, ya que se han enfrentado 27 veces en la competición europea: el Real Madrid ha ganado 12 partidos frente a las 11 victorias del Bayern, y han empatado en 4 ocasiones, lo que convierte este duelo en uno de los más igualados y emocionantes de la historia de la competición.

A continuación, según el sitio web español «Defensa Central», cinco razones por las que la afición del Real Madrid cree que su equipo es capaz de volver a alcanzar la final europea:

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El ADN del Real Madrid en la Liga de Campeones

    No hay ningún equipo en el mundo que tenga una conexión tan especial con la Liga de Campeones como el Real Madrid.

    El ADN competitivo del club blanco en esta competición es único, ya que el equipo suele dar lo mejor de sí mismo en Europa incluso en las temporadas en las que tropieza a nivel nacional.

    Desde los años cincuenta hasta hoy, el Real Madrid ha demostrado que no necesita ser el mejor técnicamente para salir victorioso, sino que le basta con mantenerse con vida para asestar el golpe definitivo en el momento oportuno.

    En esta competición, el propio escudo lucha, y los jugadores se convierten en guerreros que saben cómo lidiar con la presión y cómo levantarse de entre los escombros.

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  • real madrid(C)Getty Images

    El Real Madrid es más peligroso que nunca cuando se le da por muerto

    Cuando todo el mundo cree que el Real Madrid está acabado, es cuando realmente empieza a escribir nuevos capítulos de su historia. El Real Madrid es como un león dormido al que no hay que provocar, pues atacará con el doble de fuerza.

    El propio Bayern de Múnich lo sufrió en carne propia hace dos temporadas, cuando estaba a pocos minutos de clasificarse para la final, antes de que Joselu le diera la vuelta al partido con dos goles decisivos en los últimos minutos.

    Lo mismo se repitió ante el París Saint-Germain, el Chelsea y el Manchester City, donde el Real Madrid parecía abocado a la eliminación, para luego resurgir de la nada y obrar el milagro. Esta capacidad de resurgir de la muerte futbolística es lo que hace que el Real Madrid sea diferente a cualquier otro club del mundo.

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRIDAFP

    El Real Madrid cuenta con un arsenal ofensivo capaz de destrozar cualquier defensa de Europa. La pareja formada por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior aporta velocidad, habilidad y una capacidad decisiva sin igual, y con jugadores como Fede Valverde y Bellingham detrás de ellos, el equipo es capaz de darle la vuelta a cualquier resultado en un instante.

    En la Champions, la lógica no siempre prevalece, y el Real Madrid ha demostrado en repetidas ocasiones que un momento individual puede marcar la diferencia.

    El propio Valverde, que nunca había marcado un hat-trick en su carrera, lo hizo ante el Manchester City en la ronda anterior, confirmando que todo es posible cuando los jugadores visten la camiseta blanca en las noches de Europa.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sabe sufrir para ganar

    El sufrimiento forma parte de la identidad europea del Real Madrid. El equipo no teme la presión, sino que se alimenta de ella.

    En sus dos últimos títulos europeos (2022 y 2024), el Real Madrid superó situaciones que parecían imposibles, pero aguantó hasta el final y salió victorioso.

    Los jugadores saben cómo aguantar y cómo esperar el momento adecuado para asestar el golpe; en la Liga de Campeones, la capacidad de sufrir vale su peso en oro, y el Real Madrid es maestro en esta escuela desde hace décadas.

  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    El Bayern de Múnich da oportunidades

    A pesar de la potencia ofensiva del Bayern de Múnich, el equipo alemán deja grandes espacios detrás de su defensa adelantada, algo que el Real Madrid podría aprovechar con inteligencia. El estilo del Bayern, basado en una presión alta, ofrece a jugadores como Vinícius y Mbappé la oportunidad de lanzarse al contraataque por los espacios abiertos, un escenario ideal para un equipo que se basa en la velocidad y las transiciones.

    El entrenador Álvaro Arbeloa es muy consciente de ello y podría plantear un plan basado en absorber la presión para luego golpear a los alemanes en profundidad, tal y como hizo ante el Manchester City en la ronda anterior.

    Al fin y al cabo, el Real Madrid no necesita milagros, sino ser él mismo.

    Es el rey de Europa, el equipo que no muere, el que siempre se levanta cuando todos creen que está acabado.

    Y si el Bayern de Múnich cree que la partida está ganada, la historia dice que la versión más peligrosa del Real Madrid es aquella que se da por acabada.

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