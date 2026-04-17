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Adhe Makayasa

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El Real Madrid fue criticado por su «estúpida» reacción ante la tarjeta roja a Eduardo Camavinga contra el Bayern de Múnich, y una exestrella lo atacó con dureza

Real Madrid
E. Camavinga
W. Sneijder
Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Primera División

Wesley Sneijder ha criticado a los jugadores del Real Madrid tras su eliminación de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich. El excentrocampista del Bernabéu reprochó que el equipo culpara al árbitro en vez de responsabilizar a Eduardo Camavinga por su «estúpida» expulsión en el partido de vuelta de cuartos.

  • Caos en Baviera

    El Real Madrid sufrió una dramática eliminación europea tras la segunda amarilla a Camavinga por perder tiempo ante el Bayern. El francés llevaba solo 25 minutos en el campo cuando su expulsión dejó al 15 veces campeón expuesto a los goles de última hora de Luis Díaz y Michael Olise. Tras el 6-4 global, jugadores y cuerpo técnico del Madrid rodearon al árbitro Slavko Vincic para protestar la decisión.

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Sneijder critica duramente la falta de disciplina

    El exinternacional neerlandés criticó la falta de profesionalidad del centrocampista francés en un partido clave. Aseguró que la eliminación se debió a las decisiones del jugador, no al arbitraje.

    Tras el pitido final, cuestionó que el equipo se enfrentara al árbitro y declaró en Ziggo Sport: «Esto no debería ocurrir a este nivel. Es una estupidez. Todos esperábamos la prórroga. Es incomprensible que, con una amarilla previa, haga esto. No entiendo que se enfaden con el árbitro; deberían ir al vestuario y hablar con Camavinga».

  • El declive de la Liga de Campeones

    El club más laureado de Europa ha caído en cuartos de final de la Liga de Campeones dos temporadas seguidas, un sorpresivo bajón continental. Sorprendentemente, el club ha alcanzado las semifinales menos veces en estas dos temporadas que en las 14 ediciones anteriores (2010-11 a 2023-24). Este inesperado bache ha dejado al Madrid buscando respuestas tras una década de éxitos sin precedentes.

  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    La atención sigue centrada en el ámbito nacional

    El equipo de Álvaro Arbeloa debe recuperarse de su decepción europea y centrarse en La Liga, donde enfrentará al Deportivo de Alavés el martes. A nueve puntos del líder, el Barcelona, y con siete jornadas por jugar, cualquier nuevo tropiezo eliminará sus opciones de título. Los jugadores necesitan recuperar su disciplina defensiva y fortaleza mental tras una semana caótica que deja sus esperanzas de temporada dependientes de una remontada en la liga.

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