El Real Madrid fue criticado por su «estúpida» reacción ante la tarjeta roja a Eduardo Camavinga contra el Bayern de Múnich, y una exestrella lo atacó con dureza

El exinternacional neerlandés criticó la falta de profesionalidad del centrocampista francés en un partido clave. Aseguró que la eliminación se debió a las decisiones del jugador, no al arbitraje.

Tras el pitido final, cuestionó que el equipo se enfrentara al árbitro y declaró en Ziggo Sport: «Esto no debería ocurrir a este nivel. Es una estupidez. Todos esperábamos la prórroga. Es incomprensible que, con una amarilla previa, haga esto. No entiendo que se enfaden con el árbitro; deberían ir al vestuario y hablar con Camavinga».