El Real Madrid, destrozado por «la peor transición de la historia» mientras una leyenda del club carga contra la musculada plantilla de Jose Mourinho

Como invitado en el pódcast de Iker Casillas, Bajo los palos, Tote no se mordió la lengua en su duro análisis de la actual dirección táctica del club. Sostuvo que la marcha del legendario dúo del centro del campo formado por Modric y Kroos ha sido gestionada de forma desastrosa por la directiva.

"El Madrid no puede, después de Modric y Kroos, cambiar talento por músculo", afirmó Tote. "Es un error del Madrid y la peor transición que se puede hacer en la historia, es el Madrid más irreconocible que he visto en los últimos 40 años.

"No hay ningún jugador que haya estado en el Real Madrid que sea malo, es imposible. Pero no tienen la jerarquía para jugar o dominar Europa. Al Madrid, sencillamente, le falta fútbol".