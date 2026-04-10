Getty Images
Traducido por
El Real Madrid desmiente rotundamente los rumores sobre un posible fichaje de un nuevo director deportivo
El Madrid responde con firmeza a las acusaciones de los medios de comunicación
El Real Madrid ha desmentido rotundamente los rumores que apuntaban a que el club estaba barajando la posibilidad de nombrar a un nuevo director deportivo para reestructurar sus operaciones futbolísticas. La noticia salió a la luz en el programa de radio español «El Larguero», de la Cadena SER, que afirmaba que el club estaba estudiando la posibilidad de incorporar el cargo tradicional de director deportivo a su estructura directiva. El informe daba a entender que esta medida modernizaría el proceso de toma de decisiones del club en materia de fichajes y planificación de la plantilla.
El comunicado del club desmiente los rumores
Sin embargo, el Real Madrid desmintió los rumores, asegurando que las afirmaciones eran falsas y que no había ningún proceso en ese sentido.
«El Real Madrid C.F. desea aclarar que la información difundida anoche por el programa de radio de la Cadena SER “El Larguero”, en la que se afirmaba que nuestro club está considerando incorporar un director deportivo a su estructura, es categóricamente falsa», rezaba el comunicado del club.
Madrid destaca el éxito de la estructura actual
El Madrid reitera su confianza en la actual estructura deportiva, responsable de una de las etapas más exitosas del club. Destaca su estrategia de fichajes, su departamento deportivo y la incorporación de jóvenes talentos, manteniendo una plantilla competitiva que ha conquistado múltiples títulos.
El club afirmó: «El Real Madrid valora enormemente
la labor de la dirección deportiva, que nos ha permitido vivir uno de los periodos más exitosos de nuestra historia, con numerosos títulos, entre ellos seis Copas de Europa en diez años».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Tras despejar los rumores, el Real Madrid se centra de nuevo en el campo. La temporada entra en una fase decisiva. El equipo de Álvaro Arbeloa es segundo en La Liga con 69 puntos en 30 jornadas, a siete del líder, el Barcelona. Primero recibirá al Girona en el Bernabéu y luego visitará al Bayern Múnich en la vuelta de cuartos de la Champions, tras perder 2-1 en la ida.