El Real Madrid sigue avanzando para contratar a Mourinho por segunda vez, aunque la operación ha subido de precio, según The Athletic. El técnico portugués reemplazaría a Álvaro Arbeloa con un contrato de tres años. Una cláusula en su contrato con el Benfica permitía ficharlo por unos 6 millones de euros durante los 10 días hábiles tras el final de la temporada lusa.

Al expirar el 29 de mayo, el club podría tener que pagar hasta 15 millones de euros de indemnización, retraso atribuido al proceso electoral presidencial. Aunque Florentino Pérez lidera la operación, la formalización se ha demorado por cuestiones institucionales.