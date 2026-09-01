El RB Leipzig completa el fichaje del delantero del Chelsea Marc Guiu con un contrato de cinco años

El director general para el deporte, Marcel Schafer, se ha mostrado claro al explicar por qué Guiu era el objetivo prioritario del club para reemplazar a los delanteros salientes. El dirigente del Leipzig cree que los atributos físicos del español y su ética de trabajo encajan perfectamente con la filosofía de fútbol de alta intensidad del club. «Marc encaja muy bien con nuestro ADN RB por su intensidad, velocidad y su increíble capacidad de trabajo. Es incansable en su labor sin balón y, al mismo tiempo, tiene una verdadera presencia en el área y siempre busca portería», declaró el director.

Schafer también subrayó que se trataba de una operación trabajada desde hace tiempo y no de un fichaje precipitado en el último día de mercado. El equipo de captación del Leipzig había seguido muy de cerca la evolución de Guiu desde su salida de La Masia. «Llevamos mucho tiempo en contacto con él y hemos seguido muy de cerca su evolución, así que estamos encantados de que haya elegido al RB Leipzig. Estamos convencidos de que tiene la calidad y la mentalidad para generar un impacto inmediato, y al mismo tiempo todavía tiene mucho margen de mejora», añadió.