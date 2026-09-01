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El RB Leipzig completa el fichaje del delantero del Chelsea Marc Guiu con un contrato de cinco años
Los Red Bulls fichan al delantero del Chelsea con un contrato de larga duración
El Leipzig ha reforzado oficialmente su ataque al hacerse con los servicios de Guiu procedente del Chelsea. El delantero centro español ha comprometido su futuro con el conjunto de la Bundesliga al firmar un contrato hasta junio de 2031. La operación llega después de un verano de intensas especulaciones sobre el próximo destino del delantero. Aunque varios clubes de toda Europa seguían de cerca su situación, el proyecto del Leipzig fue el más atractivo.
«Fichar por el RB Leipzig es exactamente el paso adecuado para mí. El club hizo un verdadero esfuerzo para traerme aquí y, en nuestras conversaciones, me dio una idea clara del papel que puedo desempeñar en el equipo», dijo Guiu.
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Dejar atrás Stamford Bridge por el crecimiento en la Bundesliga
Para Guiu, el traslado a Alemania pone fin a un periodo de incertidumbre. Desde su llegada al gigante de la Premier League en 2024, al delantero le resultó difícil hacerse un hueco de forma constante en el once inicial. A pesar de sus limitadas oportunidades en la competición liguera nacional, demostró su potencial en la escena europea, especialmente en la Conference League, donde brilló. Sin embargo, con el Chelsea presionado para aligerar su plantilla y generar fondos para cumplir con la normativa financiera, la venta se convirtió en un paso lógico para todas las partes implicadas.
La trayectoria del joven español ha estado marcada por un ascenso meteórico y obstáculos repentinos. Tras debutar con el Barcelona con solo 17 años, su marcha a Inglaterra fue vista como un gran golpe del Chelsea. Sin embargo, la realidad de una plantilla sobredimensionada hizo que a menudo quedara relegado. Incluso una breve cesión al Sunderland fue abortada antes de que transcurriera un mes debido a la crisis de lesiones en su club de procedencia, lo que puso de relieve la falta de estabilidad que afrontó en Londres.
Marcel Schafer elogia el «ADN del RB» en el nuevo fichaje
El director general para el deporte, Marcel Schafer, se ha mostrado claro al explicar por qué Guiu era el objetivo prioritario del club para reemplazar a los delanteros salientes. El dirigente del Leipzig cree que los atributos físicos del español y su ética de trabajo encajan perfectamente con la filosofía de fútbol de alta intensidad del club. «Marc encaja muy bien con nuestro ADN RB por su intensidad, velocidad y su increíble capacidad de trabajo. Es incansable en su labor sin balón y, al mismo tiempo, tiene una verdadera presencia en el área y siempre busca portería», declaró el director.
Schafer también subrayó que se trataba de una operación trabajada desde hace tiempo y no de un fichaje precipitado en el último día de mercado. El equipo de captación del Leipzig había seguido muy de cerca la evolución de Guiu desde su salida de La Masia. «Llevamos mucho tiempo en contacto con él y hemos seguido muy de cerca su evolución, así que estamos encantados de que haya elegido al RB Leipzig. Estamos convencidos de que tiene la calidad y la mentalidad para generar un impacto inmediato, y al mismo tiempo todavía tiene mucho margen de mejora», añadió.
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Ambición y desarrollo en Leipzig
Para Guiu, el traslado a Alemania representa un paso meditado en una carrera en la que ya ha jugado para dos de los clubes más grandes del fútbol mundial. El delantero es consciente de la trayectoria del club a la hora de potenciar talento y cita el camino marcado por anteriores estrellas que han pasado por el sistema Red Bull.
"El RB Leipzig ha demostrado una y otra vez que los jugadores jóvenes pueden desarrollarse aquí al más alto nivel. El RBL también es un club ambicioso, con grandes aspiraciones en todas las competiciones. Quiero aportar mi granito de arena para alcanzar esos objetivos mientras sigo mejorando cada día", concluyó Guiu.
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