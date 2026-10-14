En abril, la FIFA publicó el reglamento del Mundial femenino de 2027, en el que anunció que las convocatorias podrán incluir 26 jugadoras. Esta cifra es habitual desde hace tiempo en los grandes torneos de fútbol masculino, pero aún no se había extendido de forma generalizada al femenino: Wiegman solo pudo convocar a 23 jugadoras para el Mundial femenino de 2023 y la Eurocopa de 2025. Sin embargo, podrá elegir a tres más si Inglaterra se clasifica para el torneo de Brasil.

Entre las decisiones pendientes para completar la convocatoria está la elección de las dos porteras que serán suplentes de Hampton. Las opciones de Wiegman en esta posición han tenido dificultades para jugar con regularidad en los últimos meses, y eso probablemente acabará siendo decisivo. Los traspasos de este verano de Khiara Keating al Liverpool y de Sophie Baggaley al Birmingham City aumentan sus posibilidades, pero Ellie Roebuck parece afrontar una competencia seria por su puesto en el Aston Villa. Anna Moorhouse, por su parte, se había distanciado de este grupo al jugar semana tras semana en el Orlando Pride. Sin embargo, su cesión al Manchester City, donde parece que será suplente, la devuelve a esta categoría.

En defensa, la versatilidad de muchas de las jugadoras con más opciones de entrar en esta posible convocatoria para el Mundial femenino de 2027 hace que siempre sea difícil prever por quiénes se decantará Wiegman. En realidad, las seis futbolistas mencionadas anteriormente ya cubren todas las posiciones de la línea defensiva, así que la decisión dependerá de qué otras cualidades o alternativas para cada puesto quiera tener a su disposición.

Niamh Charles, Anouk Denton y Taylor Hinds pueden jugar tanto por la derecha como por la izquierda, mientras que Poppy Pattinson también ha surgido recientemente como una opción natural para el problemático puesto de lateral izquierdo. La central Lotte Wubben-Moy, por su parte, formó parte de las convocatorias para la Eurocopa de 2022, el Mundial femenino de 2023 y la Eurocopa de 2025, algo que podría jugar muy a su favor, aunque los minutos que dispute con el Arsenal también serán un factor.

En el centro del campo, Erica Parkinson, de 17 años, ha entrado en la conversación después de recibir su primera convocatoria con la selección absoluta para el parón internacional de abril debido a las lesiones de Toone y Clinton, especialmente tras disputar su primer partido con Inglaterra en octubre. Lexi Potter también debutó durante la eliminatoria de repesca a doble partido contra Grecia e impresionó a muchos cuando fue titular en el encuentro de vuelta. Parece una jugadora que podría ganar muchos puestos en los próximos meses, sobre todo por su estado de forma en el Chelsea.

También está Freya Godfrey, de 21 años, que ha formado parte habitualmente de las convocatorias de Inglaterra durante el último año y por fin debutó en octubre. Demostró su versatilidad al jugar como carrilera izquierda contra Grecia y, a medida que se acerque el Mundial, esperará seguir presente en todas las concentraciones de Inglaterra, como ha ocurrido desde su primera convocatoria en noviembre pasado.

Total de jugadoras: 32