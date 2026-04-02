El PSG y los grandes de la Premier League están en alerta máxima, ya que Eduardo Camavinga se plantea su futuro en el Real Madrid ante la falta de titularidad

El futuro de Camavinga en el Real Madrid se vuelve cada vez más incierto. Según informaciones de AS, aunque ni el jugador ni el club han tomado aún ninguna decisión definitiva, la situación actual en Valdebebas ha dado lugar a una profunda reflexión. Este periodo de incertidumbre no ha pasado desapercibido, y, según se informa, el París Saint-Germain y varios pesos pesados de la Premier League han puesto al centrocampista en su punto de mira.

En Inglaterra, se dice que el atractivo de la Premier League es un gran aliciente para el francés, cuyas cualidades físicas y flexibilidad táctica se consideran perfectas para una competición de alta intensidad. Por su parte, el PSG ve al jugador nacido en Cabinda como la posible «guinda del pastel» para un centro del campo que ya cuenta con talentos como Vitinha y João Neves.