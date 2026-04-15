El PSG «sufrió» ante el Liverpool, y Ousmane Dembélé, autor de dos goles, reaccionó tras la victoria en la Liga de Campeones en Anfield

El PSG llegó a Anfield con dos goles de ventaja y, pese a sufrir en la segunda parte, sentenció con dos tantos tardíos para ganar 4-0 en el global y eliminar al Liverpool por segundo año seguido.

Dembélé, autor de un doblete decisivo, admitió que el triunfo exigió mucho carácter y recordó que, en esta fase de la competición, siempre se espera un desafío de esa magnitud.