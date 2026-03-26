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¡El PSG se sale con la suya! El vigente campeón de la Liga de Campeones se lleva la ventaja de cara a los cuartos de final contra el Liverpool tras aceptarse su polémica solicitud de aplazamiento
Los jugadores del París Saint-Germain, aptos para la competición europea
El Consejo de Administración de la LFP ha votado por unanimidad aplazar el partido de liga del PSG contra el RC Lens, inicialmente previsto para el 11 de abril. Esta decisión garantiza que el equipo de Luis Enrique disponga de una semana completamente libre para centrarse en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, que se disputará los días 8 y 14 de abril.
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Estrategia para el dominio continental
La decisión se produce en un momento en que los actuales campeones de Europa se disponen a defender su título frente a los gigantes de la Premier League. Al eliminar del calendario un partido de liga de alta intensidad, las autoridades francesas se han asegurado de que su club insignia se mantenga en plena forma física para la mayor cita del continente.
«A petición del París Saint-Germain y del RC Estrasburgo, con el fin de prepararse de la mejor manera posible para sus respectivos cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA y de la Liga de Conferencias de la UEFA, el Consejo de Administración de la LFP decidió por unanimidad, sin la participación de los clubes implicados, aplazar los partidos RC Lens – París Saint-Germain y Stade Brestois – RC Estrasburgo, correspondientes a la jornada 29 de la Ligue 1 McDonald’s, al miércoles 13 de mayo», ha declarado la LFP en un comunicado.
«Estas decisiones se ajustan al firme objetivo estratégico del Consejo de Administración de permitir que Francia mantenga su quinto puesto en la clasificación por coeficientes de la UEFA, que otorga cuatro plazas en la Liga de Campeones de la UEFA. Estas dos decisiones van acompañadas de una propuesta realizada al RC Lens para ajustar su calendario y adelantar el partido RC Lens-FC Nantes (jornada 33) al viernes 8 de mayo, en caso de que el París Saint-Germain se clasifique para las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA».
Consecuencias para el Lens en la lucha por el título
Aunque la decisión supone una victoria para las ambiciones europeas del PSG, ha sido recibida con una fuerte oposición por parte del Lens. No se trataba de un partido cualquiera entre equipos de la zona media de la tabla, sino de un encuentro que podría decidir el título entre los dos mejores equipos de Francia. El Lens se encuentra actualmente a solo un punto del líder y estaba deseando medirse al campeón en la fecha prevista inicialmente.
En su comunicado oficial, el Lens expresó sus quejas sobre el cambio de calendario, afirmando: «Nos parece que se está afianzando una sensación preocupante: la de que la liga francesa está siendo relegada gradualmente a la condición de mera variable para acomodar las ambiciones europeas de ciertas partes. Se trata de una concepción peculiar de la equidad deportiva, difícil de encontrar en otras grandes competiciones continentales».
«Cambiar hoy la fecha de este partido significaría que el Racing Club de Lens se vería privado de competición durante 15 días, seguidos de partidos cada tres días —un calendario que no se ajusta ni al establecido al inicio de la temporada, ni a los recursos de un club que pudiera absorber este tipo de nueva restricción sin consecuencias».
«Más allá de este caso concreto, la cuestión que se plantea es más fundamental: la del respeto que se le debe a la propia competición. Es legítimo cuestionarlo cuando, en su propio terreno, la liga parece a veces relegada a un segundo plano frente a otras ambiciones, por legítimas que sean. El Racing Club de Lens sigue comprometido con la equidad, la claridad de las reglas y el respeto a todas las partes implicadas. Principios sencillos, para un fútbol francés justo y respetado».
- AFP
¿Y ahora qué?
Tras el parón internacional, el PSG volverá a la acción en la Ligue 1 contra el Toulouse, y a continuación se enfrentará al Liverpool en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los parisinos siguen liderando la clasificación, con un partido menos que sus rivales.