El resurgimiento de Álvarez llega tras una racha de sequía a principios de 2026, ya que solo había marcado tres goles desde principios de año antes de su doblete en la competición europea. Al hablar de su vuelta a la forma, añadió: «Me ayuda a nivel personal, pero siempre he estado bien. Es solo cuestión de rachas; hubo un momento en el que no conseguía marcar, pero siempre doy el 100 %. Mis compañeros lo saben y lo valoran. Es lo que puedo aportar. Tener mejores o peores rachas forma parte del fútbol. Simplemente no me salían las cosas, pero como delantero, y teniendo en cuenta lo que represento y lo que siento por este equipo, quiero contribuir con goles y asistencias».