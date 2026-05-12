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El PSG planea fichar a Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid pide una cifra ASOMBROSA
El PSG apuesta por Álvarez para liderar su renovada línea de ataque
Según ElDesmarque, el París Saint-Germain quiere fichar a Álvarez este verano y competiría con el Barcelona. El delantero argentino es la prioridad ofensiva de Luis Enrique, que busca renovar su ataque. Con el Atlético de Madrid ha marcado 20 goles y dado nueve asistencias en 49 partidos esta temporada.
Sus actuaciones han aumentado su prestigio en Europa y lo han colocado en la lista de fichajes estrella del PSG. Enrique planea un trío ofensivo dinámico con el argentino, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, con Bradley Barcola y Désiré Doué como opciones de rotación.
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El Atlético se mantiene firme en su valoración de 200 millones de euros
A pesar del interés europeo, el Atlético no quiere vender a su delantero estrella por poco. Se informa que la directiva no valorará ofertas inferiores a 200 millones de euros, y Diego Simeone lo ve como pieza clave del proyecto a largo plazo. El club invirtió mucho para ficharlo del Manchester City y lo ve como pieza clave de su futuro. El Barcelona lo admira, pero sus limitaciones económicas hacen casi imposible llegar a esa cifra. Eso deja al PSG como el candidato más realista para igualar la valoración del Atlético.
El PSG renueva su antiguo interés.
El PSG ya intentó fichar a Álvarez cuando jugaba en el Manchester City y valoraba dejar el Etihad Stadium. Entonces consultó a un compañero de la selección que ya jugaba en París; la respuesta no fue positiva, así que fichó por el Atlético para probarse en La Liga. Ahora, con varias temporadas en España, el PSG cree que un nuevo intento puede tener mejor resultado. Su propiedad qatarí le da el poder financiero para perseguir el fichaje con determinación.
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La atención puesta en el Mundial podría retrasar la decisión
Cualquier fichaje inmediato podría retrasarse. Se espera que Álvarez se centre en sus compromisos con la selección argentina de cara al Mundial de 2026 antes de decidir su futuro. A pesar de ser uno de los favoritos de la afición madrileña, el delantero sigue buscando títulos importantes tras haberlos rozado. El Atlético perdió la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y fue eliminado por el Arsenal en semifinales de la Liga de Campeones.