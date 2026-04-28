El partido dará comienzo el martes a las 21:00 horas en el Parc des Princes de París. La vuelta se jugará el miércoles en el Allianz Arena de Múnich. El ganador se medirá el 30 de mayo en Budapest al Arsenal o al Atlético de Madrid.
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¡El PSG parte con ventaja sobre el Bayern! Comparación de los dos mejores equipos de Europa
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PSG contra FC Bayern: once inicial
En el FC Bayern, la alineación titular para los partidos más importantes lleva meses clara. A principios de abril hubo un cambio repentino en la mediapunta: con la lesión de Serge Gnabry, Jamal Musiala, ya recuperado, volvió a su mejor forma. Es probable que sea el único cambio en el once inicial del Bayern respecto a la victoria 2-1 sobre el PSG en la fase de grupos.
En el PSG la cosa no estaba tan clara: Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha arrastraban pequeñas lesiones, mientras Fabián Ruiz, ya recuperado de la rodilla, volvía al once tras dos partidos desde el banquillo. Los cuatro entrenaron con normalidad. «Todos están listos», afirmó Luis Enrique en la televisión del club.
- PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
- Bayern Múnich: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Díaz - Kane.
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PSG contra FC Bayern: Suplentes
El PSG sufre problemas en la delantera, mientras que el Bayern padece falta de profundidad en su plantilla: a la ausencia del titular Gnabry se suman tres rotaciones clave: Lennart Karl, Tom Bischof y Raphael Guerreiro. Con un plantel reducido, los suplentes decisivos escasean.
Aunque Nicolas Jackson marca con regularidad en la Bundesliga, se quedó en el banquillo en los duelos clave contra el Real Madrid y el Bayer Leverkusen. El director deportivo, Max Eberl, confirmó este fin de semana que no se ejercerá la opción de compra por el cedido del Chelsea. Para aportar físico están Min-Jae Kim, Hiroki Ito y Leon Goretzka. El suplente más peligroso es Alphonso Davies: con su velocidad, el lateral izquierdo aporta mucho al equipo tras salir desde el banquillo. La decisión de quién juega recae, esta vez, en el segundo entrenador, Aaron Danks, que sustituye al sancionado Kompany. No está permitido el contacto durante el partido ni en el descanso.
Enrique, en cambio, cuenta con más recursos: si sus estrellas recién recuperadas son titulares, aún tendrá a Lucas Hernández, Ilya Zabarnyi y Lucas Beraldo en defensa; Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu y Kang-In Lee en el medio; y Bradley Barcola y Goncalo Ramos en ataque. Numerosos suplentes de gran calidad.
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PSG contra FC Bayern: estadísticas
Desde el punto de vista estadístico, el FC Bayern es actualmente el mejor equipo de Europa. En todas las competiciones ha sumado una media de 2,71 puntos por partido en los 49 encuentros oficiales disputados hasta la fecha; ningún club de las grandes ligas supera esta cifra. El PSG, con el mismo número de partidos, tiene una media de 2,27 puntos. El Bayern solo ha perdido dos veces: ante Arsenal y Augsburgo. PSG, en cambio, suma ocho derrotas, incluida la que sufrió frente a los bávaros en la fase de liga.
Su mayor fortaleza es el tridente ofensivo formado por Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane: ya suman 167 goles esta temporada (PSG, 125) y casi cada semana baten récords. Solo Kane ha marcado 53 tantos, por lo que la Bota de Oro parece suya. Los máximos goleadores del PSG, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, suman solo 16 tantos cada uno, cifra que parece insignificante al compararla.
FC Bayern Paris Saint-Germain Harry Kane (53 goles) Ousmane Dembélé (16) Luis Díaz (25 goles) Khvicha Kvaratskhelia (16 goles) Michael Olise (19 goles) Gonçalo Ramos (12 goles) Serge Gnabry (10 goles) Bradley Barcola (12 goles) Nicolas Jackson (10 goles) Desire Doué (12 goles)
Aunque el Bayern es claramente superior en ataque, ambos equipos están igualados en defensa: los bávaros han encajado 52 goles y el PSG, 53.
A cuatro jornadas del final, el PSG lidera con seis puntos sobre el RC Lens y aún no tiene el título liguero. En enero ganó la Copa de la Liga, pero cayó en dieciseisavos de la Copa de Francia ante el FC París. El Bayern disputará la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart.
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PSG contra FC Bayern: estado de forma
El Bayern llega a París con nueve victorias seguidas, entre ellas los dos triunfos ante el Real Madrid y la remontada del sábado frente al Mainz 05. Con un once de suplentes, el equipo perdía 0-3, pero tras varios cambios de calidad acabó ganando 4-3.
Al igual que Kompany, Enrique también rotó el fin de semana y venció 3-0 al Angers. En total, el PSG ha ganado ocho de los últimos nueve oficiales, aunque cayó ante el Lyon en la Ligue 1 hace diez días. En la Champions, venció dos veces al Chelsea y al Liverpool, con el beneficio de que la Federación Francesa aplazara algunos partidos de liga para dar descanso. Ese privilegio no se repetirá ante el Bayern por motivos de calendario. Este sábado recibe al Lorient.
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PSG contra FC Bayern: balance
El duelo PSG-Bayern se ha convertido en un clásico europeo. En nueve años se han visto nueve veces en la Liga de Campeones; solo Real Madrid y Manchester City se han enfrentado más (13 veces).
En la mayoría de esos encuentros ganó el Bayern. En 2020 los bávaros conquistaron la final y su última Copa de Europa. Desde entonces han encadenado cinco triunfos consecutivos sobre el PSG en la Liga de Campeones, incluido el 2-1 de noviembre. Al descanso ganaban 2-0; para Joshua Kimmich, esa primera parte fue la mejor desde su llegada en 2015. La expulsión de Luis Díaz transformó el segundo tiempo en una batalla defensiva que el Bayern supo gestionar.
Sin embargo, en el Mundial de Clubes del verano, el FC Bayern cayó ante el PSG en cuartos de final. En aquel partido los muniqueses perdieron además a Musiala, quien sufrió una fractura de peroné con luxación de tobillo. El responsable, Gianluigi Donnarumma, ya dejó París para fichar por el Manchester City.