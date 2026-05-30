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El PSG iguala el legendario récord de 50 años del Ajax y el Real Madrid tras conseguir otro impresionante doblete con su victoria en la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal
Un doble-doble histórico en Europa
El París Saint-Germain se convirtió en el tercer equipo de la historia en ganar liga y Champions League en dos temporadas seguidas. Solo lo habían logrado antes el Real Madrid de los años 50 (1956-58) y el Ajax de principios de los 70 (1971-73).
La gesta se selló en una tensa noche en Budapest, donde los parisinos mostraron carácter para superar a un obstinado Arsenal. Al ganar Ligue 1 y Liga de Campeones en temporadas seguidas, el equipo de Luis Enrique impone un dominio nacional y continental visto pocas veces en el fútbol.
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Drama en el Puskas Arena
La final, agotadora, se decidió en los penaltis. Ousmane Dembélé igualó el gol inicial de Kai Havertz y el marcador no se movió hasta la prórroga. La tensión culminó cuando Gabriel Magalhães lanzó por encima del larguero el penalti decisivo, dando al PSG la victoria por 4-3 en la tanda.
Aunque el conjunto francés dominó la pelota, el Arsenal, con solo un 24,7 % de posesión —la más baja en una final desde 2004—, resistió. La insistencia del PSG le premió y le permitió igualar al Real Madrid como únicos equipos que reeditan el título en la era de la Liga de Campeones.
Luis Enrique entra en el panteón
La victoria representó un hito personal para Enrique, quien se consolidó como una de las mentes tácticas más destacadas de la historia. «Es aún más especial porque sabíamos antes del partido lo difícil que iba a ser», declaró Enrique. «Creo que es un título merecido a lo largo de toda la temporada, aunque la final haya estado muy reñida».
Es el cuarto técnico con tres o más Copas de Europa, junto a Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane y Pep Guardiola. Su habilidad para mantener la concentración en varios frentes impulsó la racha del PSG y forjó una cultura ganadora que evoca a las grandes dinastías.
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Mantener la mentalidad ganadora
Para los jugadores, el segundo título europeo consecutivo demostró su fortaleza mental. «Es increíble, dos seguidos», declaró Marquinhos, capitán del PSG. «Desde el primer día el entrenador nos dijo que ganar es difícil y ganar dos veces lo es aún más. Así que todos tuvimos que volver al trabajo. Esa fue nuestra mentalidad».
Mientras el PSG celebraba su histórico doblete, el Arsenal se quedó sin respuestas. Tras 22 años sin ganar la Premier, los Gunners fallaron en su intento de conquistar su primera Copa de Europa, y vieron cómo el PSG se convertía en el décimo equipo en lograr dos títulos consecutivos desde 1955.