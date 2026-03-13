AFP
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El PSG está a punto de cerrar una serie de renovaciones contractuales clave, entre ellas la del entrenador Luis Enrique, para acabar con los rumores sobre su posible salida
Le Parisien: Las negociaciones llegan a su fase final
Según Le Parisien, el club está actuando con rapidez para asegurar el futuro de sus figuras más influyentes. Las renovaciones de Fabián Ruiz, Bradley Barcola y Luis Enrique son prioritarias en la agenda. Mientras que, según se informa, el contrato de Ruiz ya está cerrado y el de Barcola está a punto de completarse, se ha alcanzado una «especie de acuerdo de principio» con Luis Enrique. Sin embargo, la situación sigue siendo diferente para Ousmane Dembélé, ya que aún no han comenzado las negociaciones formales sobre su futuro.
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Enrique: El artífice de la gloria europea
Desde su llegada, Luis Enrique ha convertido al PSG en una potencia dominante a nivel continental, logrando dos títulos consecutivos de la Ligue 1 y el primer trofeo de la Liga de Campeones del club la temporada pasada. Para alejar el interés de varios clubes de la Premier League —entre ellos el Manchester United, cuyos responsables, según se informa, admiran al español—, los directivos del PSG están deseosos de prolongar su estancia. Aunque su contrato actual se extiende hasta 2027, el club quiere retenerlo hasta 2030, un deseo reforzado por la reciente goleada por 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes.
El futuro de Dembélé es incierto ante los rumores que lo vinculan con el City
Mientras el club se centra en las renovaciones, el futuro del actual ganador del Balón de Oro, Dembélé, parece cada vez más incierto. A pesar de haber sido una figura clave en el triunfo de la Liga de Campeones de la temporada pasada, según informa el Diario Sport, su agente, Moussa Sissoko, se habría reunido recientemente con el director deportivo del Manchester City, Hugo Viana. Con su contrato a punto de expirar en 2028 y las negociaciones para su renovación estancadas, el superestrella de 28 años está siendo vagamente relacionado con un fichaje de alto perfil por el gigante de la Premier League.
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Construir una dinastía en la era posterior a las superestrellas
Estas operaciones de fichaje reflejan el giro estratégico del PSG hacia la estabilidad y la continuidad táctica. Tras la marcha de varias figuras destacadas en los últimos años, el club está decidido a recompensar el liderazgo de Enrique y a asegurarse el compromiso a largo plazo de jóvenes promesas como Barcola. Con el cierre de estos acuerdos, los campeones de Europa pretenden disipar cualquier incertidumbre residual y proporcionar a su entrenador la seguridad necesaria para mantener su posición en la cima del fútbol mundial.
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