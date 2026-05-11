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El PSG es «mejor» que el Arsenal, pero Rio Ferdinand explica por qué el equipo de Mikel Arteta ganará la Liga de Campeones
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Ferdinand apuesta por los Gunners para conquistar la gloria europea
El Arsenal está a punto de hacer historia. Se prepara para una final de la Liga de Campeones contra el PSG. Después de la actuación heroica de Bukayo Saka ante el Atlético de Madrid, que les dio el pase a la final, el equipo londinense aspira ahora a un doblete histórico: la Premier League y la Champions.
En su canal de YouTube «Ferdinand Presents», el exdefensa inglés fue contundente: «Dije que el Arsenal ganaría la liga este año y creo que el Arsenal ganará la liga. Y ahora creo que el Arsenal va a ganar la Liga de Campeones, chicos».
«El PSG es el mejor equipo en cuanto a juego se refiere», afirma el exdefensa
A pesar de su pronóstico, Ferdinand admitió que el equipo de Luis Enrique tiene más calidad y fluidez táctica. Los campeones de la Ligue 1 han sido los máximos goleadores del torneo, con 44 tantos en su ruta a la final de Budapest, por encima de los 29 del Arsenal.
El exdefensa elogió el proyecto parisino y sentenció: «El PSG es el mejor equipo, al 100 %. Ahora mismo tienen la mejor plantilla, el mejor estilo de juego y su entrenador es el número uno».
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El factor de las jugadas a balón parado
Para Ferdinand, la clave del partido es la superioridad física del Arsenal y su dominio en las jugadas a balón parado. Cree que la fragilidad defensiva del PSG en saques de esquina y tiros libres le costará cara ante los especialistas de Arteta.
«Se les nota incómodos en las jugadas a balón parado», explicó Ferdinand. «Incluso el Bayern, que no destaca en esa faceta, les hizo parecer vulnerables. Son los mejores de la Premier League en ese aspecto y, si consiguen corners, faltas y saques de esquina, harán mucho daño al PSG.
«En las jugadas a balón parado, el PSG no puede competir con el Arsenal. Si el Arsenal consigue posesión o un tiro libre cerca del área, o incluso en la línea de medio campo, va a causar estragos».
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Una perspectiva diferente de Gary Neville
Ferdinand es optimista, pero su excompañero Neville duda. Neville admite que un doblete elevaría al equipo de Arteta a otra «esfera», aunque considera que el PSG ya está muy adelantado en su desarrollo para ser detenido ahora.
En su podcast de Sky Sports afirmó: «El PSG es mejor que ellos; no se puede negar. Ahora mismo es superior al Arsenal y lo ha demostrado en las dos últimas temporadas. Parece que es su momento: debería ganarlo dos años seguidos y Luis Enrique unirse a los entrenadores divinos que lo han logrado».