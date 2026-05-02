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El PSG empata de forma decepcionante antes del gran duelo de la Liga de Campeones contra el Bayern, mientras Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia descansan
Luis Enrique prioriza Múnich sobre la liga
Luis Enrique priorizó la rotación el sábado y realizó nueve cambios respecto al once que enfrentó al Bayern Múnich. Con la ventaja 5-4 de la ida en el Allianz Arena, dejó a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en el banquillo todo el partido.
Ambos, autores de dos goles cada uno en la ida, esperaron en el banquillo junto a Vitinha, que ni siquiera fue convocado. En su lugar, el público del Parc des Princes vio debutar al portero de 19 años Renato Marín y al adolescente Pierre Mounguengue.
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Los parisinos, con cambios en la alineación, luchan por encontrar el ritmo
El partido comenzó bien para los locales: Ibrahim Mbaye marcó un gol tempranero. Sin embargo, la improvisada alineación del PSG se notó pronto. El Lorient, equipo que suele complicarle la vida al París, empató gracias a Pablo Pagis.
En la segunda parte, Warren Zaire-Emery entró y devolvió la ventaja al PSG casi de inmediato. Pero la defensa, aún frágil, volvió a fallar: Mounguengue cometió un error y Aiyegun Tosin lo aprovechó para igualar de nuevo.
El VAR salva al Lorient en el último minuto.
En los últimos minutos del partido, una jugada polémica pareció dar al PSG una victoria inmerecida. El árbitro señaló penalti en el descuento por una posible mano del Lorient, lo que provocó las protestas visitantes, que aseguraban que no hubo contacto.
Tras la revisión del VAR, el penalti se anuló y los locales se frustraron. Un desenlace acorde con el líder de la Ligue 1, que aún no ha vencido al equipo bretón en los dos duelos ligueros de esta temporada.
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El Lens sigue con opciones de ganar el título
El empate no amenaza el título del PSG, pero mantiene a Lens, con cuatro partidos por jugar, en la pelea. La ventaja sigue siendo de siete puntos; cualquier nuevo tropiezo de los hombres de Luis Enrique podría complicar la recta final de un equipo que busca su quinto título francés consecutivo.