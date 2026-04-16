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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡El PSG, actual campeón, podría ser superado con creces! El FC Bayern de Múnich gana mucho dinero gracias a su éxito en la Liga de Campeones

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Real Madrid
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Si el Bayern Múnich gana la Champions League, sus ingresos por este torneo podrían superar ampliamente los del París Saint-Germain, campeón del año pasado.

La clasificación a semifinales del miércoles, tras ganar 4-3 al Real Madrid en la vuelta de cuartos, permite al Bayern, el club más laureado de Alemania, evitar probablemente pérdidas en el ejercicio 2025/26 y hasta obtener un pequeño beneficio gracias a su éxito en la Liga de Campeones.


  • Hasta ahora, la UEFA ha repartido 83,445 millones de euros en primas al Bayern en esta Champions. La participación le reportó 18,62 millones, a los que se sumaron 14,7 millones por sus siete victorias en la fase de grupos. Por quedar entre los ocho primeros y, además, ser segundo de grupo, el club percibió 11,625 millones más.

    La clasificación a octavos sumó 11 M€, los cuartos 12,5 M€ y las semifinales, confirmadas el miércoles, suponen otros 15 M€.

    A estos 83,445 millones se añade la prima de valor, ligada al coeficiente UEFA y al mercado televisivo, que podría rondar los 43,897 millones de la temporada anterior. En total, el Bayern ya suma casi 130 millones en primas, sin contar los ingresos por taquilla de sus siete partidos como local, incluida la vuelta de semifinales contra el PSG.

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    El FC Bayern de Múnich podría superar con creces los ingresos del PSG en la Liga de Campeones

    Si el Bayern elimina al PSG en semifinales, los ingresos de la UEFA crecerán. Llegar a la final supone 18,5 millones de euros y ganar el título, 6,5 millones más. A ello se suma la prima de la Supercopa de la UEFA: cinco millones para el campeón y cuatro para el subcampeón.

    Si el FCB gana la Liga de Campeones y la Supercopa de la UEFA, sumaría 30 millones más. En total, podría alcanzar 160 millones esta temporada, casi 55 más que en 2022, cuando cayó ante el Inter en cuartos. Superaría con creces los 144,4 millones que el PSG ingresó por ganar la competición la temporada pasada.

  • ¿Conseguirá el FC Bayern de Múnich el triplete?

    Tras ganar 2-1 en la ida, el Bayern venció 4-3 al Real Madrid en la vuelta con un partido lleno de giros y tensión hasta el final. En semifinales les aguarda el PSG, quizá el rival más difícil de Europa, como reconoció Joshua Kimmich: «Se miden los dos mejores equipos», dijo en DAZN.

    La ida se jugará el 28 de abril en París sin Vincent Kompany en el banquillo: el técnico belga cumple sanción tras su tercera amarilla ante el Madrid. La vuelta en Múnich se jugará el 6 de mayo. En la final les aguardará el ganador del Arsenal-Atlético. La cita por el título es el 30 de mayo en Budapest.

    Ambos ya se midieron en la fase de grupos: el Bayern visitó París en noviembre, ganó 2-1 tras un doblete en la primera parte y resistir con diez jugadores en la segunda.

    El Bayern también aspira a la Bundesliga, ya casi asegurada, y a la Copa de Alemania. Ya el domingo, una victoria ante el VfB Stuttgart podría sellar el 35.º título liguero. Además, busca su primer título en la Copa DFB desde 2020: el miércoles visitará al Bayer Leverkusen en semifinales.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Próximos partidos del FC Bayern Múnich


    Fecha

    Partido

    Competición

    Domingo, 19 de abril

    FC Bayern vs. VfB Stuttgart

    Bundesliga

    Miércoles 22 de abril

    Bayer Leverkusen vs. FC Bayern

    Copa DFB

    Sábado 25 de abril

    FSV Mainz 05 vs. FC Bayern

    Bundesliga

    Martes 28 de abril

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern

    Liga de Campeones

    Sábado 2 de mayo

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga


Liga de Campeones
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