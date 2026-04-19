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Liverpool forward line GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

El proyecto del Liverpool se ha complicado por la lesión de Hugo Ekitike. Ahora Alexander Isak y Florian Wirtz deben justificar su fichaje para recuperar la confianza en el proyecto de FSG

Opinion
Liverpool
Premier League
H. Ekitike
A. Isak
F. Wirtz
Everton vs Liverpool
FEATURES
Everton
A. Slot

Arne Slot afirmó que el «futuro es prometedor» para el Liverpool tras la eliminación de la Liga de Campeones del martes, pero no pudo disipar el pesimismo en Anfield. Además de perder de nuevo ante el París Saint-Germain, los locales vieron cómo Hugo Ekitike se lesionaba. La poca esperanza de remontar el 2-0 de la ida se esfumó cuando su único delantero en forma se tumbó en el césped sin que nadie estuviera cerca.

A los 30 minutos, los locales presionaron al PSG unos 20 tras el descanso, pero sin su máximo goleador no parecían capaces de marcar.

La rotura del tendón de Aquiles de Ekitike, confirmadael jueves, era esperada pero aún así devastadora para jugador, técnico y club. El joven de 23 años era uno de los pocos brillos en una temporada oscura para el Liverpool.

Su regreso no se espera hasta 2027, un problema sin solución clara para los Reds, salvo que sus compañeros de fichaje, Alexander Isak y Florian Wirtz, logren recuperar la fe en un proyecto en riesgo de colapsar.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-EVERTONAFP

    De la alegría del derbi al temor

    Tras la derrota midweek ante el PSG, el comentarista de Prime Video Daniel Sturridge se mostró molesto al sugerir que el Liverpool llegaría al derbi del domingo como menos favorito. Pero Wayne Rooney tenía razón al afirmar que hacía mucho que sus compañeros del Everton no afrontaban este partido con tanta confianza, algo que se debe principalmente a la falta de la misma en sus rivales urbanos.

    En el primer derbi, el 20 de septiembre, el Liverpool lideraba la Premier con pleno de victorias y ganó 2-1, alimentando la ilusión de su afición.

    Aunque aún no habían completado un partido redondo de 90 minutos, Ekitike marcó su primer gol en un derbi y Isak sumó minutos desde el banquillo mientras seguía recuperando la forma tras perderse la pretemporada por la huelga del Newcastle.

    Wirtz, que había empezado en el banquillo por su adaptación al fútbol inglés, ya había exhibido su creatividad en la victoria ante el Atlético en la Liga de Campeones.

    Con ese ritmo, parecía solo cuestión de tiempo que el equipo de Slot despegara: si ya ganaba sin brillar, ¿qué ocurriría cuando los refuerzos se asentaran?

    Sin embargo, el Liverpool no cuajó y se rindió.

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Una caída alarmante

    Desde que venció al Everton en Anfield, el Liverpool ha jugado 27 partidos de liga: solo ha ganado 10 —tantos como ha perdido— y ahora lucha por acabar quinto y lograr el último billete para la Liga de Campeones.

    Hay varias razones para este desplome. Aunque Alexis Mac Allister afirmó esta semana que la muerte de Diogo Jota no explica «por qué este año ha sido tan difícil para nosotros», quizá nunca conozcamos su verdadero impacto en la plantilla.

    Tampoco es fácil medir desde fuera el efecto de la disputa entre Mohamed Salah y Slot. Lo cierto es que el inesperado bajón del egipcio, y la ausencia de un reemplazo eficaz, minó las opciones del Liverpool de pelear por los grandes títulos.


  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PRESSERAFP

    Algunas excepciones

    No se puede reprochar nada a Ekitike y a Dominik Szoboszlai por su esfuerzo esta temporada. El francés se convirtió en el primer jugador desde Kenny Dalglish en marcar en cinco competiciones distintas en su primera campaña con el Liverpool, con un total de 17 goles, 11 de ellos en la liga.

    Szoboszlai, por su parte, respondió a las críticas alcanzando por primera vez en Anfield la cifra de dos dígitos desde su llegada procedente del Leipzig en el verano de 2023, y lo hizo mostrando una energía y un dinamismo que han brillado por su ausencia en jugadores como Mac Allister, cuyo retroceso ha sido tan desconcertante como perjudicial.

    Así, un centrocampista polivalente que llegaba como suplente de Wirtz ha jugado con más frecuencia que el fichaje de 100 millones de libras en la posición de “10” y ya es, para muchos, el único candidato de verdad al premio a Jugador de la Temporada del Liverpool.

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    Destellos de gloria

    Wirtz crea ocasiones para sus compañeros y entusiasma a la afición como pocos en el Liverpool. En algunos partidos, el internacional alemán cumplió las expectativas y mostró, sobre todo junto a Ekitike, lo que puede aportar en el futuro.

    Ver al Liverpool esta temporada ha sido duro, pero la conexión entre ambos brilló en la goleada 4-1 al Newcastle a finales de enero.

    También se vio lo que Wirtz e Isak podían hacer juntos en la victoria 2-1 contra el Tottenham en diciembre, cuando el ‘9’ definió un pase en profundidad del mediapunta.

    Sin embargo, ese fue solo un atisbo, pues una dura entrada de Micky van de Ven le rompió la pierna segundos después de marcar, dejándolo fuera cuatro meses justo cuando parecía que arrancaba su temporada.

    Por eso se entiende que Slot quisiera alinear a Isak junto a Wirtz y Ekitike contra el PSG el martes. El sueco, aún sin ritmo tras su llegada a Merseyside, solo había compartido 88 minutos con sus nuevos compañeros.

    Sin embargo, apenas sumaron 30 más por la lesión de Ekitike, y es posible que el trío ofensivo no vuelva a aumentar esa cifra antes del final de la próxima temporada.

    Por ahora no se sabe en qué estado estará el Liverpool cuando él regrese.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Fichajes que no están dando la talla

    El martes, Slot afirmó que el Liverpool había demostrado poder «competir» con el París Saint-Germain; sin embargo, este año se esperaba que lo derrotara. Aunque tras el descanso mostró dominio, lo cierto es que la brecha entre ambos equipos ha crecido respecto a la temporada pasada.

    Los resultados lo dicen todo: menos de un año después de perder en penaltis ante el PSG, el Liverpool cayó 4-0 en el global frente a casi el mismo equipo, pese a invertir unos 450 millones de libras (606 millones de dólares) en fichajes. El dinero no garantiza éxito, pero crea expectativas que los nuevos jugadores no han cumplido.

    El joven defensa Giovanni Leoni se lesionó en septiembre, pero Milos Kerkez y Jeremie Frimpong no han demostrado ser la respuesta a Nuno Mendes y Achraf Hakimi. Giorgi Mamardashvili, el supuesto sucesor de Alisson, sigue incómodo con el balón; Wirtz no pesa en los partidos clave y la carrera de Isak en Anfield aún no despega.

    Ekitike fue el único acierto de la millonaria campaña de fichajes, pero su lesión hasta final de año alimenta el escepticismo sobre el supuesto “brillante futuro” del equipo, más con las salidas de Salah y Robertson, el declive de Van Dijk y la falta de claridad de Slot sobre su proyecto.

    Si el equipo no brilla y se queda fuera de la próxima Champions, a Michael Edwards (director ejecutivo de fútbol de FSG) y a Richard Hughes (director deportivo) les costará más terminar la reestructuración que quedó a medias el verano pasado tras no reemplazar a Luis Díaz ni fichar a Marc Guehi para competir con Ibrahima Konaté.

    Como hay pocos jugadores de primer nivel en el mercado, muchos equipos pujan por los mismos nombres y se pagan cifras exorbitantes por futbolistas sin experiencia. El central Jeremy Jacquet podría llegar desde el Rennes a un precio elevado, pero la ausencia de Ekitike y la sequía de Gakpo obligan a fichar otro delantero y, además, buscar un sucesor de Salah.

    En este contexto, Liverpool no puede permitirse perder el dinero ni el atractivo que aporta la Liga de Campeones en las negociaciones, pero es una posibilidad real.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Todas las miradas puestas en Isak & Wirtz

    Al Liverpool le quedan seis partidos: tres contra equipos del top-5 (Manchester United y Aston Villa fuera, Chelsea en casa). Además, la recta final empieza con el derbi en el Hill Dickinson Stadium, donde un Everton ansioso de Europa buscará ganar.

    Dada la importancia del encuentro, la forma de los azulgranas y su posición en la tabla, un empate no sería un desastre para el Liverpool, pero parece un partido que hay que ganar a toda costa. La afición no solo cuestiona al entrenador, sino todo el proyecto.

    Es cierto que han existido circunstancias atenuantes —algunas lesiones han sido muy desafortunadas—, pero la temporada ha estado lejos de lo esperado. Por eso, la mayoría de los seguidores se muestran desconcertados ante la noticia de que Slot se mantendrá en el cargo aunque el Liverpool termine fuera del top-5.

    Se asegura, además, que ni Edwards ni Hughes dejarán el club pese a los rumores sobre Arabia Saudí, por lo que los responsables de la campaña negativa tendrán otra oportunidad la próxima temporada.

    Para ellos sería ideal que el plantel muestre algo de esperanza en las próximas semanas, pues los movimientos del pasado verano no invitan al optimismo: el equipo de fichajes deberá cubrir los huecos y reemplazar a Ekitike, mientras Slot insiste en que el Liverpool es «un club comercial».

    Un equipo que parecía campeón ahora duda tras debilitar la plantilla.

    La afición necesita ilusionarse para dejar atrás esta temporada caótica. Como dijo Wirtz en la web del club: «Tenemos que jugar la Champions el año queviene, se lo debemos a la afición». Y nadie tiene una deuda mayor que pagar que Wirtz e Isak.

    No son responsables de los errores de sus superiores y la fortuna no les ha acompañado: Slot no ha sabido explotar el talento de Wirtz y las lesiones no han dejado a Isak en paz. Ninguno fijó su precio, pero ya es hora de que lo justifiquen.

    Wirtz e Isak eran los estandartes del nuevo proyecto de FSG en Anfield; ahora, con razón o sin ella, deben demostrar que seguir apoyándolo tiene sentido.

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