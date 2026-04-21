El proyecto «Brighton de lujo» del Chelsea fracasa, y los Blues podrían enfrentar una revuelta de la afición si no cambian su estrategia de fichajes este verano

Tras el fracaso del proyecto «Brighton de lujo», la directiva del Chelsea debe cumplir este verano su promesa de fichar jugadores más consolidados y «emocionalmente resistentes», o se arriesga a una revuelta de una afición agotada. La paciencia ante la falta de éxito duradero se agota.
Las voces críticas crecen. La semana pasada, el Chelsea Supporters’ Trust publicó una carta abierta a la propiedad, la junta y el equipo directivo: «Se ha pedido a los aficionados del Chelsea que acepten un cambio sin precedentes en nombre de una visión a largo plazo que nunca se ha explicado de forma clara ni coherente. Cuatro años después, esa visión aún no se ha ganado su confianza.
«No es una reacción a un resultado o a una racha; refleja una preocupación profunda y sostenida sobre la dirección del Chelsea Football Club y la creciente falta de confianza de los aficionados en el liderazgo, la estructura y la estrategia que lo sustentan».
Y concluyeron: «La visión sigue sin estar clara, su ejecución es inconsistente y su liderazgo no rinde cuentas lo suficiente. Por eso es importante. Los aficionados del Chelsea no piden simplemente ganar todos los años. Piden que se reconozca al club al que siempre han apoyado. En este momento, son demasiados los que no lo hacen».
Antes del partido contra el United, cientos de aficionados salieron a las calles para protestar contra la jerarquía, portando pancartas en las que se leía «¡Fuera BlueCo!» y coreando «queremos que nos devuelvan nuestro Chelsea», al tiempo que mostraban su apoyo al antiguo propietario Abramovich frente a Stamford Bridge. Si los responsables del club no actúan este verano, estas manifestaciones no harán más que volverse un fenómeno más frecuente y tóxico.