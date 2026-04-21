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Chelsea Brighton GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

El proyecto «Brighton de lujo» del Chelsea fracasa, y los Blues podrían enfrentar una revuelta de la afición si no cambian su estrategia de fichajes este verano

Opinion
Chelsea
Premier League
Brighton
L. Rosenior
FEATURES
Brighton vs Chelsea

Es una ironía amarga: el Chelsea visita al Brighton el martes en uno de los peores momentos de su proyecto. Los Blues viajan con pocas opciones de entrar en el top 5 de la Premier, y la directiva por fin quiere dejar atrás un modelo de fichajes inspirado en el éxito de los Seagulls.

El Chelsea vive un momento confuso antes de su difícil visita al Amex. A siete puntos del líder con solo cinco partidos por jugar, su bajón de forma llega en el peor momento y lo deja casi fuera de la lucha por la Liga de Campeones.

Su desplome es tal que el club planea actuar, aunque no con otro cambio en el banquillo, pese a la difícil tarea del inexperto Liam Rosenior. Los rumores de Stamford Bridge apuntan a un giro radical en su política de fichajes: descartan el modelo de cantera que tanto éxito ha dado al Brighton.

Si no rectifican en verano, el daño a una afición cada vez más exasperada podría ser irreparable. El “proyecto” de los Blues está ante su última oportunidad.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Se acabó la temporada de la liga?

    El fin de semana fue desastroso para el Chelsea. Tras empatar a puntos con Bournemouth y Brentford el sábado, el equipo de Rosenior se acercó a una zona media de la tabla muy competida. Por la noche, los Blues cayeron ante el Manchester United en casa.

    A pesar de realizar 21 disparos frente a los cuatro del United, el certero remate de Matheus Cunha en la primera parte resultó decisivo, y la racha del Chelsea se alargó a cuatro derrotas sin marcar. Su último gol en la liga data del 4 de marzo, en la victoria contra el Aston Villa.

    El domingo fue aún peor: los agónicos goles de Aston Villa y Liverpool en el descuento ampliaron a 10 y 7 puntos la ventaja de ambos sobre los Blues, que ven casi imposible la Champions pese a la plaza extra de la Premier.

    Además, el calendario no ayuda: deben visitar Brighton entre semana, viajar a Anfield, recibir al Tottenham, que lucha por no descender, y visitar el Stadium of Light de Sunderland antes de que acabe la temporada.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Una montaña que escalar»

    Rosenior, abatido, admitió la gravedad de la derrota. «Es una montaña que escalar», dijo en Stamford Bridge. «No es insuperable, pero debemos ir a Brighton a ganar para relanzar la temporada».

    Añadió: «Es muy difícil de aceptar porque la gente no quiere oírme decir lo bien que jugamos y que no ganamos. Estamos aquí para ganar. Hay aspectos en nuestro proceso que, si mantenemos, nos llevarán a ganar. Ahora no se nota, pero el Manchester United llegó, disparó una vez, marcó ante diez jugadores y ganó 1-0, algo casi imposible».

    Sin embargo, la afición duda de que pueda lograr esa victoria imprescindible en el Amex, la cual, según él, «impulsaría» el resto de la campaña del Chelsea. Los locales, en buen momento, buscarán superar a su rival y alcanzar el sexto puesto, mientras que los visitantes suman cuatro derrotas seguidas y aún no han logrado clasificarse para Europa.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Al límite

    Pese a la mala racha, los directivos del Chelsea, bajo presión, no piensan por ahora acabar con su último «proyecto». Según The Athletic, el puesto de Rosenior no corre peligro aunque no logre acabar entre los cinco primeros.

    El técnico inglés ha reconocido su implicación en la planificación del mercado de verano y se había establecido que su puesto no se evaluaría hasta completar una temporada completa, como ocurrió con Mauricio Pochettino y Enzo Maresca. No obstante, si no logra mejorar el rendimiento del equipo, esa postura podría cambiar de forma rápida.

    Sin embargo, la amenaza de quedar atrapado en la zona media y fuera de Europa persiste si no suman pronto. Ganar la FA Cup daría un respiro y un billete a la Europa League, aunque probablemente habría que superar al Manchester City en la final, siempre que el Chelsea venza antes al Leeds.

    Bajo su mando, el Chelsea es noveno en la tabla de la Premier desde su llegada. Se insiste en que necesita una pretemporada completa para mostrar su trabajo, pero Michael Carrick, con similar experiencia, llevó al United del séptimo al tercer puesto en el mismo periodo, lo que invita a esperar más.

  • FBL-ENG-PR-FULHAM-CHELSEAAFP

    «Creo que apoyamos a Liam»

    Una reciente entrevista al copropietario del Chelsea, Behdad Eghbali, no disipó las dudas sobre el respaldo a largo plazo de la directiva al técnico inglés, aunque admitió que los constantes cambios perjudican al club.

    «Apoyamos a Liam. Este es un negocio de resultados, pero creemos que puede tener éxito a largo plazo», afirmó en el Congreso Mundial del Deporte de la CAA en Los Ángeles. Sobre la salida de Maresca a mitad de temporada, admitió: «Aún no hemos logrado la estabilidad en el banquillo».

    Eghbali añadió: «Tenemos un plan, lo revisamos y lo ajustamos si es necesario. Estamos comprometidos, pero solo tendremos éxito si ganamos».

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Un cambio muy necesario

    Eghbali recordó que, tras años de fichar jóvenes talentos, el Chelsea cambiará su estrategia este verano.

    El club busca fichar jugadores «emocionalmente resistentes», «maduros» y «consagrados en la Premier League» para impactar de inmediato y recortar la brecha con sus rivales. En la agenda figuran un central, un centrocampista y, tal vez, un portero; aunque no necesariamente estrellas veteranas.

    Sobre el fichaje, Eghbali añadió: «Hemos hecho muchas cosas bien, pero debemos mejorar. Ahora necesitamos incorporar jugadores ya formados para llevar el proyecto al siguiente nivel y mantener la constancia. Debemos equilibrar el modelo y aprender de los errores».

    Concluyó: «Tenemos una buena base; solo falta algo de experiencia para dar el salto y ser consistentes».

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Imitación fallida

    Es irónico que el Chelsea visite Brighton en uno de los peores momentos del proyecto BlueCo. Está a punto de abandonar su estrategia de fichajes, tras intentar —y fracasar— replicar el modelo de contratación «Moneyball», basado en datos y centrado en jóvenes, que tanto éxito ha dado a los Seagulls, pero con un presupuesto de mil millones de libras.

    Han malgastado decenas de millones en jóvenes que nunca rindieron, y además pagaron más de 250 millones de libras en traspasos al Brighton desde 2023, cuando BlueCo reemplazó a Roman Abramovich, para fichar a Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Robert Sánchez y João Pedro. Fuera del campo, también ficharon al entrenador Graham Potter y al director deportivo Paul Winstanley.

    Aunque ese cuarteto puede considerarse un éxito, el gasto en jóvenes sin sentido durante los últimos cuatro años ha sido excesivo. Los recientes informes y las palabras de Eghbali reconocen la realidad, y el club por fin parece dispuesto a dejar atrás el modelo de Brighton.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    Riesgo de revuelta

    Tras el fracaso del proyecto «Brighton de lujo», la directiva del Chelsea debe cumplir este verano su promesa de fichar jugadores más consolidados y «emocionalmente resistentes», o se arriesga a una revuelta de una afición agotada. La paciencia ante la falta de éxito duradero se agota.

    Las voces críticas crecen. La semana pasada, el Chelsea Supporters’ Trust publicó una carta abierta a la propiedad, la junta y el equipo directivo: «Se ha pedido a los aficionados del Chelsea que acepten un cambio sin precedentes en nombre de una visión a largo plazo que nunca se ha explicado de forma clara ni coherente. Cuatro años después, esa visión aún no se ha ganado su confianza.

    «No es una reacción a un resultado o a una racha; refleja una preocupación profunda y sostenida sobre la dirección del Chelsea Football Club y la creciente falta de confianza de los aficionados en el liderazgo, la estructura y la estrategia que lo sustentan».

    Y concluyeron: «La visión sigue sin estar clara, su ejecución es inconsistente y su liderazgo no rinde cuentas lo suficiente. Por eso es importante. Los aficionados del Chelsea no piden simplemente ganar todos los años. Piden que se reconozca al club al que siempre han apoyado. En este momento, son demasiados los que no lo hacen».

    Antes del partido contra el United, cientos de aficionados salieron a las calles para protestar contra la jerarquía, portando pancartas en las que se leía «¡Fuera BlueCo!» y coreando «queremos que nos devuelvan nuestro Chelsea», al tiempo que mostraban su apoyo al antiguo propietario Abramovich frente a Stamford Bridge. Si los responsables del club no actúan este verano, estas manifestaciones no harán más que volverse un fenómeno más frecuente y tóxico.

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