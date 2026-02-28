Getty/GOAL
¿El próximo entrenador del Manchester United? Por qué el exseleccionador de Inglaterra Gareth Southgate planea protagonizar una «película diferente»
Southgate estuvo a punto de ganar un gran trofeo con Inglaterra.
Tras haber llevado a Inglaterra a dos finales de la Eurocopa y a las semifinales de un Mundial, Southgate siempre iba a estar muy solicitado cuando llegara el momento de dejar el puesto de seleccionador internacional más exigente. Se le ha relacionado con equipos nacionales de todo el mundo.
Tomarse un descanso siempre formó parte de su gran plan, al tiempo que se dedicaba a dar charlas motivacionales, y ninguna oferta ha conseguido que Southgate vuelva a los banquillos. Afirma que todavía no tiene prisa por seguir ese camino, ya que anteriormente trabajó en la Premier League con el Middlesbrough.
Por qué Southgate no tiene prisa por conseguir otro trabajo como entrenador
No tiene ningún deseo de aceptar un trabajo por el simple hecho de hacerlo, y Southgate declaró en el podcast The Football Boardroom: «No me apasiona irme a entrenar a la Premier League. Ya lo hice a los 35 años y terminé en undécima o duodécima posición. ¿Quién ocupa esos puestos ahora, probablemente el Bournemouth y el Brighton?
Así que no siento la necesidad de hacerlo solo para decir que he entrenado en la Premier League. He tenido uno de los puestos más importantes del fútbol mundial, así que me he malacostumbrado. Noches increíbles, trabajando con jugadores excepcionales. Sin interferencias de los propietarios.
Lo que la gente dice desde fuera es: "Bueno, no ganó". Entonces, ¿cómo demuestras que puedes ganar? Tienes que llegar a uno de esos grandes clubes».
Southgate confía en que podría rendir bajo presión en uno de esos llamados «grandes clubes», ya que cree que le habría ido mejor en algunos de esos puestos destacados que a otros entrenadores contemporáneos.
Añadió: «Ahora conocemos esos grandes clubes... ¿Creo que podría haber hecho el trabajo que han hecho algunas personas que han estado en esos clubes recientemente? ¿Podría hacerlo mejor? Creo que sí.
Pero hemos hablado de la carga que conlleva mi nombramiento si eres propietario. Y hay una realidad en torno a eso, puedo entender lo que se dice. Hay algo que hace que mi nombramiento sea potencialmente complicado para un club».
Los Red Devils le dijeron a Southgate que podía «estabilizar el barco».
A lo largo de los años se ha hablado en varias ocasiones de que el Manchester United estaba interesado en Southgate. Esas especulaciones resurgieron tras el despido de Rubén Amorim en Old Trafford.
Teddy Sheringham, ganador del triplete con los Red Devils en1999 y exjugador de la selección inglesa, ha declarado: «Si nos fijamos en algunos de los entrenadores de renombre que han pasado por el Manchester United desde la marcha de Sir Alex Ferguson, muchos de ellos llegaron e intentaron sin éxito llevar al club hacia adelante a su manera. Sé que algunos aficionados del United tenían reservas sobre Gareth Southgate debido a su estilo de juego, pero viendo lo que ha conseguido con Inglaterra, podría ser el hombre indicado para estabilizar el barco en Old Trafford.
El Manchester United es la cima del fútbol inglés, y creo que Southgate comprenderá la enormidad de la tarea tras haber sido entrenador de Inglaterra durante ocho años. Entendería la presión que conlleva el cargo y estaría en una mejor posición para asumir la responsabilidad de devolver al United al lugar que le corresponde. Se podría hacer mucho peor que contratar a Gareth para reestructurar todo el club».
Carrick impresiona como entrenador interino del Manchester United
Southgate no está fomentando activamente un acercamiento por parte del Manchester, y añade lo que le depara el futuro inmediato: «No quiero irme a entrenar a otra selección nacional. ¿Un club? Sinceramente, no es lo que estoy buscando.
Ahora, dos años después de dejar Inglaterra, no estoy buscando activamente un puesto como entrenador. Si esa final europea fuera lo que buscaba (en el ámbito del entrenamiento), no me preocuparía. Porque me quedan otros 15-20 años de vida por delante y estoy emocionado por ver un vídeo diferente, una película diferente, una parte diferente de mi vida».
Puede que Southgate no tenga un puesto que ocupar en Old Trafford este verano, ya que otro exentrenador del Middlesbrough, Michael Carrick, está causando una gran impresión en su puesto interino. Ha logrado una racha de seis partidos sin perder, con cinco victorias, y ha vuelto a meter al United en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones. El técnico de 44 años podría ser nombrado entrenador permanente al final de la temporada.
