Según el Daily Record, Keane se ha reunido en Londres con la directiva del Celtic para valorar su posible fichaje como entrenador. El técnico, de 45 años, ya disfrutó de una cesión exitosa en el club en 2010 y ahora presenta su proyecto para el futuro de los campeones de Escocia.

El club debe decidir si mantiene a O'Neill o cambia de rumbo.

O'Neill regresó para enderezar el rumbo tras la «desastrosa» etapa de Wilfried Nancy y llevó con éxito al club al título de liga en la última jornada de la temporada, pero su futuro a largo plazo sigue pendiente de las próximas conversaciones.