El gigante catalán ya prepara la temporada 2026-27 y analiza el fichaje del delantero del Atlético de 30 años. Flick prioriza un ariete con experiencia en La Liga, sobre todo tras el enfriamiento de las negociaciones por Marcus Rashford por la alta valoración del Manchester United. Aunque se esperaba que Lewandowski se quedara, sus dudas ante una renovación con reducción salarial han obligado a la dirección deportiva a buscar alternativas más viables.