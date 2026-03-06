AFP
El procedimiento VAR vuelve loco a Gigi Buffon, ya que la leyenda de la Juventus critica la tarjeta roja incorrecta a Pierre Kalulu en la reñida derrota ante el Inter
Tarjeta roja desata la furia
El Derby d'Italia se vio empañado por la polémica, ya que el defensa de la Juventus Kalulu fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una entrada a Alessandro Bastoni. Las repeticiones mostraron que el contacto fue mínimo, lo que provocó críticas generalizadas por la decisión que llevó a la Juve a jugar con 10 hombres en su derrota por 3-2 ante el Inter.
A pesar de la gravedad de la decisión, el VAR no pudo intervenir debido a los protocolos actuales que prohíben la revisión de las segundas tarjetas amarillas. El incidente ha reavivado el debate sobre la coherencia arbitral y las rígidas normas que rigen la tecnología en el fútbol italiano.
Buffon critica los protocolos «demenciales»
La leyenda italiana lamentó el incidente y cuestionó el procedimiento del VAR y la actuación del árbitro. Declaró a Il Messaggero: «Esto confirma lo importante y necesaria que es la intervención para resolver cuestiones como el caso de Kalulu. ¿Cómo es posible no intervenir en un incidente tan grave? ¿Quién podría haber imaginado algo así? Es un procedimiento que te vuelve loco».
El jefe de la delegación italiana también pidió una mejor comprensión del juego físico y añadió: «En el contacto físico, hay que revisar algo; no siempre tiene que ser una falta. Debe haber un enfrentamiento entre los que juegan al fútbol y el árbitro. Si se pita todo, los jugadores lo entenderán inmediatamente y siempre se tirarán al suelo».
Reacción excesiva contra Bastoni
Buffon también se refirió a las repercusiones que tuvo el caso de Bastoni, jugador del Inter, quien fue criticado por su papel en la expulsión y posteriormente emitió una disculpa. El legendario portero confirmó que había hablado con el defensa.
«Hablamos. Me pareció todo un poco excesivo», señaló Buffon. «Las cosas inevitablemente se olvidarán. Está pagando mucho más de lo que se merece».
La respuesta de Kalulu
El propio Kalulu se refirió a la disculpa de Bastoni diciendo: «El partido ya ha terminado, tenemos que mirar hacia adelante y no pensar más en ello. Solo diré que es una pena».
Mástarde reveló que había lidiado con la furia de las redes sociales apagando su teléfono y negándose a participar, y añadió: «Mucha gente habló, pero al final la suspensión se mantuvo. Es mejor dejarlo todo atrás».
